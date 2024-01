Quels granulés de bois (pellets) choisir, feuillus ou résineux ?

Cet été et grâce aux aides financières de l’état, vous avez peut-être eu la bonne idée de faire installer un poêle à pellets pour cet hiver. Sur les conseils de l’installateur ou du vendeur, vous avez donc commandé votre stock de pellets. Puis, le moment est venu de remplir le stock, et vous vous êtes retrouvés devant deux types de pellets, sans vraiment en connaître la différence. En effet, il existe deux types de pellets de bois : les résineux, et les feuillus. Les pellets de bois, composés, la plupart du temps, de déchets de scieries ou copeaux, peuvent être composés différemment. Comme leur nom l’indique, les feuillus seront issus de bois de chêne ou de hêtre, par exemple, et les résineux, de bois de pins, de sapins, ou d’épicéas. Un dernier type s’ajoute, ce sont les pellets mixtes, par conséquent composés de feuillus et de résineux. Nous allons vous aider à comprendre cette différence, et à choisir le bon granulé de bois pour votre poêle. C’est parti !

Quels sont les trois grands types de granulés de bois ?

Entrons donc dans le détail de la composition des trois grands types de pellets vendus en France :

100 % résineux : ces pellets sont composés uniquement de bois de résineux comme le sapin, le pin, le mélèze, le cèdre ou l’épicéa.

100 % feuillus : eux, sont fabriqués avec des résidus ou des copeaux de bois provenant de frêne, de châtaignier, de hêtre, de chêne, de bouleau ou d’acacia.

Les pellets mixtes sont un savant mélange de feuillus et de résineux, avec une moyenne de 70 % de feuillus et de 30 % de résineux.

Quelles sont les différences entre les trois types de granulés de bois ?

Les différences entre les différents types de pellets sont au nombre de trois, et voici ce qu’il faut retenir :

Le liant des pellets résineux est généralement naturel puisqu’il s’agit tout simplement de la sève issue des résineux eux-mêmes. Pour les feuillus, on ajoute un liant artificiel, qui va permettre aux pellets de prendre leur forme cylindrique. On utilise alors des liants synthétiques à base de colle végétale dans la plupart des cas. Pour les mixtes, la sève des résineux suffit normalement à lier les copeaux de bois.

L’humidité des pellets est un critère primordial, et leur composition provoque une petite différence. Bien que le taux d’humidité des bois résineux soit plus élevé que celui des bois feuillus dans le cas des bûches, pour ce qui est des pellets, leur valeur est comparable. En réalité, le pouvoir calorifique des pellets résineux est même légèrement supérieur à celui des pellets feuillus.

à celui des pellets feuillus. L’encrassement de votre système de chauffage est aussi un élément à considérer. Le liant artificiel des pellets de feuillus encrassera plus rapidement votre poêle, ce qui demandera un entretien plus régulier de la vitre, du foyer et du conduit d’évacuation.

Mais, alors, quel type de pellets de bois choisir ?

Au vu des critères mentionnés ci-dessus, le vainqueur serait le pellet de résineux, plus naturel, moins polluant, et procurant un plus haut rendement. Leur pouvoir calorifique est généralement plus important, et ils émettent moins de fumées. Leur seul défaut serait de se consumer un peu plus vite, et donc d’avoir une consommation un peu plus importante en utilisant des résineux en comparaison avec les feuillus. Et, vous, quel type de pellets utilisez-vous ? Nos conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .