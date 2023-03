Granulés : quelle est la meilleure marque de pellets de bois en 2023 ?

Ils ont fait la une de tous les médias depuis l’automne dernier ! Nous voulons, bien entendu, parler des pellets de bois et des poêles qui permettent de les brûler. Avec les prix des énergies fossiles qui se sont envolés et qui avaient été annoncés, en amont, par le gouvernement, les poêles à pellets se sont vendus comme des petits pains. Écologiques, économiques et éligibles aux aides de l’État, les poêles à pellets sont devenus plus accessibles, même si les prix des pellets de fois sont montés en flèche. Les fournisseurs de pellets sont nombreux, mais tous ne possèdent pas les mêmes qualités. La forte demande a également fait apparaître de nombreuses arnaques aux pellets. Mais, quelles sont, à l’heure actuelle, les meilleures marques de pellets de bois ? Voici notre classement !

Pourquoi faut-il choisir des granulés de qualité ?

Rappelons que pour savoir si les pellets de bois sont de qualité, ils doivent disposer de certaines « normes ». Ils doivent d’abord comporter la certification européenne ISO 17225-2. Trois catégories se distinguent ensuite : A1 pour une qualité premium, A2 pour une qualité normale et A3 pour une qualité industrielle. La catégorie A1 est donc à privilégier, la catégorie A3 étant réservée aux chaudières à granulés des entreprises ou des collectivités. La certification des pellets se divise en trois catégories également : Din+ (allemande), En+ (européenne), NF Biocombustibles haute qualité (française). Ces certifications sont garantes du respect de la norme européenne. Enfin, concernant les différents taux, le pellet doit avoir un taux de cendres compris entre 0,3 et 0,7 %, un taux d’humidité inférieur ou égal à 10 % et un pouvoir calorifique (PCI) entre 4,8 et 5,3 kWh/kg.

TotalEnergies et Butagaz, l’excellence ?

Nous ne le savons pas toujours, mais TotalEnergies fournit des pellets de bois, mais pas seulement du gaz, du carburant et de l’électricité. Le géant industriel français utilise un processus de fabrication complexe et gardé secret pour produire des pellets de qualité supérieure. De qualité premium et certifiés DIN+, les livraisons se font à domicile et les achats via le site Internet. Les pellets TotalEnergies sont parmi les meilleurs du marché, mais ils sont aussi un peu plus chers. Sachez que Butagaz fabrique aussi des pellets de qualité et propose l’un des meilleurs tarifs actuels pour des pellets de bois, également certifiés DIN+. Les pellets et granulés de bois TotalEnergies sont disponibles sur Amazon.

Woodstock, la marque préférée des grandes surfaces

L’entreprise a été fondée en 2007 au sein d’Euro-Énergies, filiale spécialisée dans le combustible bois du Groupe Poujoulat, les cheminées de grande renommée. Les pellets Woodstock, vous les trouverez chez Auchan, Leroy Merlin ou E.Leclerc, entre autres. Ces pellets français sont souvent les moins chers à l’achat (disponibles à 6,50 € sur la boutique Leroy Merlin) et garantissent une très bonne qualité de combustible.

Piveteau, la plus connue des marques de pellets

Produisant des pellets de bois depuis 2005, Piveteaubois est fabricant français de solutions bois pour la construction, l’aménagement extérieur et le bois énergie depuis 1948. L’entreprise est actuellement le 1ᵉʳ fabricant de pellets de bois en France. Les pellets de l’entreprise sont les plus connus du marché et garantissent une qualité premium obtenue grâce à l’invention d’un procédé de séchage à basse température. Garantissant une combustion et une chaleur parfaites avec peu de cendres, ils sont tout de même un peu plus bruyants que les autres, selon les commentaires des consommateurs.

Quid des marques régionales ?

Si l’idée de commander des pellets aux marques qui ont déjà pignon sur rue ne vous séduit pas plus que cela, il existe bien entendu des fournisseurs locaux. C’est une belle manière de faire tourner l’économie locale et d’encourager les petits producteurs qui fournissent généralement, tous, des pellets d’excellente qualité. On peut citer Celiticoat en Bretagne, Archimbaud en Poitou-Charentes ou Grasasa en Périgord. Retrouvez la liste des principaux producteurs de pellets.

Quid des pellets vendus sur Amazon ?

La plateforme d’e-commerce vend également des pellets de bois à des prix intéressants. Vous y trouverez des marques phares comme Woodstock ainsi que des marques moins connues évidemment. Impossible de savoir si la qualité de chaque marque est bien au rendez-vous, mais en vous référant aux conseils divulgués dans notre premier paragraphe, vous devriez éviter les pellets de mauvaises qualités. Une chose est certaine, évitez les annonces sur les groupes vantant des pellets de haute qualité à moins de 5 € le sac de 15 kg, arnaque en vue. Vous paierez, mais ne recevrez jamais votre commande. Attention, les arnaques aux pellets sont nombreuses sur le Net !