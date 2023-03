Comment trouver des pellets de bois pas chers à proximité de chez vous ?

Le printemps sera bientôt de retour, le 20 mars si tout va bien et la galère des pellets de bois sera derrière vous. Enfin, elle le sera pour cette année. Certes, les prix ont déjà commencé à diminuer, mais le risque de ne pas en trouver pourrait tout de même persister. En effet, comme l’année dernière, celles et ceux qui craindront de manquer de pellets à l’automne 2023 les achèteront et les stockeront dès le printemps. En 2022, les prix se sont envolés à la fin de l’année dernière, avec parfois le sac de 15 kg vendu à 15 € au lieu de 5 €. La ruée sur les pellets de bois persistera-t-elle en 2023 ? Impossible de le savoir à l’avance, mais en attendant, nous avons quelques tuyaux à vous donner pour obtenir vos pellets moins chers et pour savoir où les trouver à des prix raisonnables. Découverte.

La carte interactive par NeozOne

Un dicton français dit « Charité bien ordonnée, commence par soi-même » ! Nous avons donc mis en place, à la fin de l’année dernière, une carte interactive indiquant les prix des pellets de bois. Cette carte est interactive, et participative. En effet, elle est alimentée par des particuliers ou des professionnels qui peuvent indiquer les prix des pellets. En un coup d’œil, vous visualisez les lieux où les pellets sont disponibles ainsi que les prix pratiqués, en temps réel ou presque.

La carte Boisdechauffage.net

Sur le site Boisdechauffage, une autre carte interactive est disponible avec un fonctionnement très simple. Elle permet de trouver des pellets de bois, mais également des bûches, du bois densifié ou des plaquettes allume-feux. Vous entrez le type de combustibles recherchés, votre code postal et une liste de fournisseurs s’affiche à l’écran. Le site annonce environ 1 000 fournisseurs professionnels de pellets de bois et de bois de chauffage.

Les prix à proximité de chez vous sur PelletsPrice

Le site PelletsPrice fonctionne un peu différemment des deux précédents. Lorsque vous entrez sur le site, vous êtes géolocalisés et les marchands de pellets apparaissent, du plus près au plus éloigné de chez vous. On y trouve évidemment les prix pratiqués et le contact du fournisseur. Le site regroupe uniquement des professionnels du pellet de bois et inclus des entreprises allemandes ou belges, utiles pour les frontaliers. La mise à jour de cette carte semble avoir été réalisée en 2020, mais en cliquant sur le nom de la marque, vous aurez accès aux prix pratiqués en 2023.

Le comparateur de TotalEnergies

Le géant des combustibles propose également un comparateur interactif, sur le site Proxi-totalenergies. Sur ce site, nous retrouvons les cours du pellet au jour le jour et la possibilité d’être livré par TotalEnergies. Aucune indication ne figure sur les autres fournisseurs ni les grandes surfaces susceptibles de vous fournir en combustible. Le pellet de bois redeviendra-t-il aussi accessible qu’en 2022 ? Selon TotalEnergies, le cours est actuellement à 578 € / t, au 14 mars 2023. Une baisse déjà significative, comparée aux 1 500 € qu’elle a pu atteindre au plus fort de la crise. Cependant, si vous devez faire votre stock de pellets pour l’hiver prochain, patientez au moins jusqu’à ce que les grandes surfaces et les fournisseurs aient écoulé les stocks, achetés au prix fort. Cela vous évitera une facture trop salée !