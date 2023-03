Granulés : les pellets de bois ont-ils une durée limite de conservation ?

Si vous êtes parmi les millions de foyers français qui se chauffent avec des granulés de bois et que vous avez stocké des palettes, il faut savoir que les pellets ne se conservent pas éternellement. Fabriqués à partir de résidus de bois, ces derniers sont faits de matière vivante et peuvent donc s’altérer avec le temps. Après avoir lutté pour les obtenir au vu des prix de cette année et du peu de stock disponible, ce serait tout de même dommage de devoir les jeter. Mais alors, combien de temps se conservent les pellets ? Et comment faire pour éviter qu’ils ne se perdent ? On va tout vous expliquer !

Les pellets de bois, des denrées périssables ?

Comme le bois de chauffage qui se conserve entre 2 et 3 ans une fois sec, les pellets ont également une durée de vie limitée s’ils ne sont pas correctement conservés. Puisqu’ils sont fabriqués à partir de résidus de bois, une matière vivante, ils sont sujets à la détérioration avec le temps. Ses deux pires ennemis sont l’humidité et les manipulations brutales. Si vos pellets ne sont pas conservés de manière optimale, en sac ou dans un silo étanche, ils vont être sujets à l’humidité. Rappelons que le taux d’humidité d’un pellet de qualité doit être inférieur à 10 %. Au-delà de ce seuil, il ne produira que très peu de chaleur et encrassera votre poêle. Si les granulés s’humidifient, ils se dilateront et redeviendront de la sciure que vous pourrez éventuellement utiliser pour la litière animale, mais non plus pour le poêle. Les pellets sont des matières fragiles qui ne supportent pas les manipulations brutales. En jetant vos sacs, par exemple, vous risquez de casser les pellets qui se réduiront en poussière et ne seront plus aptes à fournir un bon combustible.

Quelle est la durée de vie des pellets de bois ?

En théorie, les pellets de bois ne possèdent pas de date limite de conservation, à condition qu’ils soient stockés et manipulés avec précaution. Ce qui veut dire que votre stock de pellets doit absolument être conservé au sec et que vous devez les manipuler avec précaution. Pour les protéger de l’humidité de l’air, vous pourrez les stocker dans un silo étanche à l’air, si vous optez pour la livraison en vrac. Si vos pellets sont livrés en sac, sur palette, celle-ci devra se trouver à l’abri de l’air et chaque sac devra être vérifié avant d’être stocké. Si vous découvrez des déchirures sur certains sacs, il est possible de colmater l’ouverture avec un ruban adhésif étanche.

Comment stocker vos pellets de bois ?

Que vous choisissiez le vrac ou les sacs, il faut pouvoir les conserver dans les meilleures conditions possibles ! Le silo doit être installé dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe. Les sacs doivent être stockés dans les mêmes conditions, l’idéal étant de les recouvrir d’une bâche afin de les protéger de la lumière. Dans l’absolu, il convient de les conserver à l’intérieur, mais ce n’est pas toujours possible. Une petite place, dans le garage ou favorablement dans un petit abri de jardin de moins de 5 m², pourrait vous permettre de conserver vos pellets en toutes circonstances ! Et au vu des prix pratiqués ces derniers mois, ce serait peut-être une excellente idée ?