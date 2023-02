GranuleBox : l’invention d’un bac de stockage à pellets qui filtre et tamise la poussière des granulés de bois

En région Rhône-Alpes, deux frères français ont inventé la Granulebox, une solution de rangement intérieur pour stocker les pellets de bois. Ils visent à simplifier la recharge des poêles à granulés de bois. Ils ont eu l’occasion de présenter leur premier modèle de meuble de stockage à granulés au salon Bois et Énergie de Saint-Étienne. Cette invention innovante a eu immédiatement un succès incroyable. Aujourd’hui, leur petite entreprise propose divers modèles de Granulebox de conception et de fabrication 100 % française. Parmi eux, le modèle Arbre est parfaitement adapté aux ménages utilisant le poêle à pellets comme leur moyen de chauffage principal. Mais quels sont les principaux avantages de ce produit ?

Un modèle innovant équipé d’un système de filtration à poussière

Durant leur manipulation et leur stockage, les granulés de bois produisent de la poussière. Cette poussière peut encrasser et endommager certains éléments du poêle à pellets. En effet, elle est susceptible de réduire la durée de vie de l’appareil et d’augmenter la consommation de consommables. D’où l’intérêt de choisir un système de stockage équipé d’un système de filtration. Ainsi, ce dispositif vous permet de recharger votre poêle avec des pellets plus propre, ce qui permet de gagner en performance calorifique, de manière durable.

Une solution de rangement à pellets d’une capacité de 55 kg

Avant de choisir une réserve à granulés de bois sur le marché, il convient d’estimer votre consommation. Vérifiez également la capacité de votre poêle et l’espace disponible pour installer le meuble de rangement de pellets. Si le poêle joue notamment le rôle du système de chauffage principal, privilégiez un système de stockage d’au moins 50 kg. Grâce à sa grande contenance, le modèle présenté dans cet article dispose d’une autonomie suffisamment importante. Il peut donc contenir plus de trois sacs de granulés de 15 kg, correspondant à la consommation moyenne de pellets pour se chauffer pendant plus d’une semaine. Les tâches liées au remplissage du réservoir à pellets seront ainsi allégées.

Un meuble de stockage à granulés de bois design et pratique

Les meubles de rangement à pellets s’installent à proximité du poêle situé généralement dans le salon. Pour cette raison, il est essentiel d’accorder plus d’attention à l’aspect esthétique et au design. Votre choix dépend de votre goût et de votre décoration intérieure. Avec son design sobre et épuré, le modèle Arbre – Noir se fond agréablement dans tous les styles d’intérieur (moderne, contemporain, industriel…). Il est fabriqué en acier de 1 mm d’épaisseur. Son revêtement noir thermodurcissable le rend encore plus solide, notamment sous l’action de la chaleur. Il se démarque par son décor en forme de branches d’arbre sur une vitre épaisse en verre trempé. Notons que cette vitre permet de vérifier rapidement le niveau de granulés restants.

Les accessoires livrés avec la Granulebox

Grâce à ses dimensions bien proportionnées (37 × 37 × 69 cm), cette réserve à granulés prend moins de place dans le salon. Son hauteur a été bien pensée pour faciliter la récupération des derniers granulés au fond du réservoir. En plus de tous les avantages cités ci-dessus, ce modèle de Granulebox est fourni avec des accessoires essentiels, en l’occurrence :

Une pelle biodégradable et fabriquée par impression 3D : cet accessoire peut ramasser jusqu’à 1 kg de pellets afin de charger rapidement et efficacement le poêle.

Quatre roulettes démontables : celles-ci facilitent le déplacement de la réserve à granulés lors du nettoyage du salon par exemple.

Rappelons que ce meuble de rangement de pellets est un produit 100 % français, certifié Origine France Garantie. Il est disponible sur amazon.fr à 299 € TTC.

GRANULE BOX Rangement Pellet - GranuleBox - Boîte à pour Granulés - Modèle Arbre - Fabriqué en France Meilleure Vente n° 1