Pourquoi et comment choisir un abri de jardin en résine composite ?

Le printemps reviendra le 20 mars prochain et amènera à travers son retour des travaux de jardin, de la tonte et des apéros*/barbecue entre amis. Cette année, vous choisirez peut-être d’investir dans un abri de jardin, pour y ranger votre matériel, stocker votre bois ou installer votre atelier de fabrication de pellets de bois en prévision de l’hiver prochain ! Les abris de jardin peuvent être en bois ou en métal, les plus classiques. Cependant, depuis quelques années, les abris en matériaux tels que la résine se font de plus en plus présents. La résine est un matériau qui prend de plus en plus de place dans notre vie. On vous explique pourquoi il peut être judicieux d’opter pour de la résine en matière d’abri de jardin.

L’abri de jardin en résine, pourquoi est-ce une bonne idée ?

Avant de choisir un abri de jardin en résine, il faut savoir qu’il se destine uniquement au stockage de matériel. Il sera impossible d’en faire un studio de jardin. Dans ce cas, il faudrait opter pour un abri en bois. La résine, aussi appelée PVC pour un abri de jardin, est un bon compromis entre le bois et le métal. Cet abri a l’apparence du bois, mais sans les contraintes de l’entretien tout en ayant la même résistance qu’un cabanon en métal. De plus, ces abris en PVC se révèlent très résistants aux intempéries et se montent rapidement telle une gigantesque boîte de LEGO.

Quels sont les avantages d’un abri de jardin en PVC ou résine ?

La résine est un matériau particulièrement résistant à toutes les conditions climatiques. Avec la nature qui se déchaîne parfois, c’est plutôt une bonne idée. La rouille, les moisissures et les insectes ravageurs ne l’affecteront pas, ni encore moins les chocs d’ailleurs. En choisissant un modèle traité contre les UV, il ne se décolorera pas avec le temps ni ne se déformera. L’abri en résine est esthétiquement parfait pour tous les jardins. Généralement, ils ressemblent fortement à ceux fabriqués en bois et se déclinent en divers coloris, sans nécessité de lasure. L’autre avantage des abris en résine est qu’ils sont moins coûteux que les autres matériaux, pour un montage en quelques heures, sans dalle de béton ni fondations obligatoires. Les kits d’ancrage ou plancher sont habituellement inclus dans le prix du dispositif. Enfin, l’abri de jardin en résine ne vous demandera que très peu d’entretien. Un dépoussiérage annuel avec de l’eau et un détergent doux suffit.

Quels sont les inconvénients d’un abri de jardin en PVC ou résine ?

Les inconvénients de l’abri de jardin en PVC découlent en réalité de ces avantages. Ainsi, puisqu’il est très léger, il pourrait subir les assauts du vent. Il faudra donc l’installer à l’abri du vent ou renforcer la structure pour lui procurer une meilleure résistance. Les prix attractifs peuvent également se transformer en inconvénient, si vous optez pour le prix le plus bas. Si l’abri n’est pas au moins traité contre les UV, il perdra rapidement sa couleur originelle. Cela ruinera vos espoirs d’avoir un beau jardin avec un sympathique chalet ! Enfin, si vous souhaitez un abri de jardin de grande taille, les abris en PVC ne s’y prêtent pas réellement. Ils ont généralement une surface de 4 à 7 m², une surface qui ne nécessitera aucune autorisation pour l’installer si elle est inférieure à 5 m². Une simple déclaration préalable de travaux est requise pour une superficie comprise entre 5 m² et 20 m². Pour être certain d’un abri de jardin en résine de qualité, faites confiance aux grandes marques telles que Grosfillex, Keter ou Garofalo et méfiez-vous des prix vraiment trop bas.

