Il est désormais possible d’acheter un studio de jardin ou une serre à prix cassés sur Amazon

Les tiny-houses sont devenues très populaires auprès de ceux qui rêvent d’une vie au plus proche de la nature ou de ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir une maison traditionnelle. Elles sont également une solution d’hébergement d’urgence pour les sans-abris ou les personnes en situation précaire. Des communes construisent même des villages de tiny-houses pour y loger des personnes dans le besoin. Plus grandes que les mobil-homes, mais tout en étant sur roues, elles séduisent chaque année un peu plus. À tel point que le géant américain de l’e-commerce, Amazon, met en vente de multiples modèles de tiny-houses livrées par la Poste comme un colis de livres. En France, les tiny-houses proposées s’appellent « abri ou chalet de jardin », mais vous pouvez largement les transformer en tiny-house avec un peu d’imagination et d’huile de coude. Découverte !

SOLID SUPERIA, leader européen des tiny-houses vendues en ligne

La plupart des tiny-houses ou des grands abris de jardin vendus en France sont fabriqués par la marque SOLID SUPERIA. Fabricant qui possédant plus de 20 ans d’expérience sur le marché, Solid est actuellement l’un des leaders européens de ce type de constructions, d’excellente qualité et construites avec du bois issu de forêts durables. À l’évidence, s’il vous prend l’envie d’acheter une tiny-house sur Amazon, vous serez livré uniquement de la structure. Ensuite, il vous reviendra la tâche de l’aménager, de la cloisonner, d’y installer l’eau, l’électricité, des panneaux solaires, etc. Toutefois, il y a vraiment matière à en faire des studios de jardins, des ateliers, une cuisine d’été, sans exploser votre budget. Nous avons choisi trois modèles de la marque, tous disponibles à la livraison en France. Ils sont notamment éligibles au service Amazon Prime qui propose leur livraison gratuite entre trois et quatre semaines.

L’abri de Jardin Dainville II SOLID SUPERIA

D’une surface utile de 11,56 m² et possédant des parois de 28 mm, ce petit chalet de jardin est construit avec du sapin du nord certifié. Il faudra bien sûr l’isoler, si vous l’utilisez en studio de jardin par exemple. La toiture est également en bois massif et la hauteur du faitage est à 2.30 m, avec une hauteur de parois de 1.91 m. Ce petit modèle peut parfaitement convenir pour un studio d’adolescent, une chambre d’amis, deux pièces qui ne nécessitent pas forcément de pièces d’eau. Avec une surface de 11,56 m² au sol, vous devrez simplement déposer une déclaration préalable de travaux en mairie. Il ne nécessite pas de dépôt de permis de construire.

SOLID SUPERIA Abri de Jardin Dainville II Bois 298 x 388 x 228 cm S8333 Accès facile

Serrure à clefs

Grille d'aération 3 398.99 € Vérifier

L’abri de Jardin Merano Bois

Ce petit modèle d’abri de jardin d’une surface intérieure de 8,91 m² est le modèle idéal pour accueillir une serre de jardin. Ce qui ne vous empêchera pas de le transformer, selon votre imagination, en annexe pour un bureau ou un atelier. Par ailleurs, ce modèle est fabriqué en sapin blanc du Nord certifié FSC et il est criblé de nombreuses ouvertures en plexiglas ou verre trempé (pour les fenêtres). Avec une hauteur de faitage de 2.63 m et une hauteur de parois de 2 m, il est le modèle idéal pour une serre de jardin à construire en quelques heures. Vous pouvez l’aménager avec des étagères pour y déposer vos plantes. Elles seront à l’abri du froid, mais baignées de soleil par les grandes baies en plexiglas qui agrémentent le toit de cet abri.

SOLID SUPERIA Abri de Jardin Merano Bois 298 x 298 x 263 cm S8247 Accès facile

Serrure à clefs

Grille d'aération 4 833.99 € Vérifier

Le chalet de jardin Weekend

Ce dernier modèle est une véritable petite maison qui est bien plus grande que la plupart des tiny-houses ayant généralement une surface de 15 m² environ. En revanche, les modèles SOLID SUPERIA se posent au sol et ne sont pas sur roues, comme les tiny-houses Baluchon par exemple. Le chalet Weekend possède une surface habitable de 25,81 m² et une hauteur de faitage de 3.41 m. Aussi, il peut donc accueillir un espace couchage en mezzanine après quelques aménagements. La hauteur des parois est de 2.38 m, ce qui laisse la possibilité de se tenir debout même en ajoutant une mezzanine. Fenêtres, portes et volets sont inclus lors de la livraison. Avec 25,81 m² de surface intérieure, il est bien plus grand que la plupart des studios proposés à la location. Bien sûr, il faudra le raccorder à l’eau et à l’électricité pour en faire une maison indépendante. Attention, sa surface étant supérieure à 20 m², il faudra obtenir un permis de construire (délai de trois mois) pour entamer la construction.

Solid Abri de Jardin Maisonnette Chalet de Jardin Week End Jusqu'à -60% sur une sélection de produits !

Livraison sous 48h/72h

Livraison Gratuite dans plus de 12.000 Points Retrait 12 434.99 € Vérifier

NDLR : Cet article n’est pas sponsorisé par la marque SOLID SUPERIA et il a été réalisé à l’unique initiative de la rédaction de NeozOne.org.