Granulés : comment stocker efficacement vos pellets de bois pour éviter le gaspillage ?

Vous avez peut-être été prévoyant et disposez d’un petit stock de granulés de bois pour l’hiver ? Les prix semblent baisser quelque peu ces dernières semaines, même s’ils ne sont pas encore revenus aux prix affichés l’année dernière. Un sac de 15 kg se paie aujourd’hui environ 10 € contre 4 € il y a encore quelques mois. Ces chers pellets, il faut donc pouvoir les stocker avec précaution. En effet, en étant fabriqués avec des résidus de bois, ils sont sensibles aux éléments extérieurs tels que la lumière ou encore l’humidité. Comment stocker et protéger vos granulés de bois, et éviter ainsi une perte sèche ? On va tout vous expliquer.

Pourquoi faut-il protéger votre stock de pellets de bois ?

Le stockage de vos pellets dépendra de la qualité de ces derniers. Plus vos pellets seront d’excellente qualité (DIN+ ou EN+), plus le stockage sera facile et sans réelle conséquence sur leur utilisation. Il faut savoir que les pellets de bois sont de petits cylindres fabriqués à partir de résidus de bois, donc une matière « vivante ». Comme le bois, ils peuvent être dégradés par la lumière, par une exposition prolongée à l’air et évidemment par l’humidité. Puisqu’ils sont en bois, l’humidité est incontestablement leur pire ennemie. S’ils deviennent humides, des bactéries vont proliférer et le développement de moisissures sera alors inévitable. Si vous n’avez plus l’étiquette de provenance, la meilleure façon de savoir si vos pellets de bois sont de qualité sera de l’observer. De plus, il doit être brillant et se casser en deux dès qu’une force est exercée. En revanche, il ne doit pas s’effriter, signe d’une qualité médiocre.

Comment stocker vos pellets de bois ?

Étant donné le volume d’une palette de pellets de bois, il est assurément difficile de la stocker à l’intérieur. Comme le bois de chauffage, les pellets de bois peuvent être stockés à l’extérieur sous certaines conditions. Par exemple, pour leur éviter de prendre l’humidité, il faut les laisser sur leur palette, qui permet de les surélever du sol. Les sacs en plastique dans lesquels ils sont vendus permettent une conservation optimale. Il vaut mieux donc les laisser fermés, si vous ne possédez pas de silo ni de cuve pour les stocker.

Lorsque cela est possible, l’idéal est de les stocker dans un abri de jardin, un garage ou un abri à bois pourvu d’un toit. Si vous devez les stocker à l’extérieur, pensez à recouvrir votre palette d’une bâche étanche qui les protégera aussi de la lumière. Pour ce qui est de l’empilage, tout comme avec le bois, veillez à entreposer vos sacs en quinconce, afin de mieux répartir le poids et d’offrir une meilleure circulation de l’air. Une dernière recommandation, stockez vos pellets loin de toute source de chaleur. Ce sont des combustibles, ils pourraient provoquer un incendie.

Une cuve ou un silo ? Une alternative de stockage intéressante

Si vous faites livrer vos pellets en vrac, il faudra vous équiper d’un silo ou d’une cuve de stockage que vous pourrez également remplir avec vos sacs de pellets. Un vieux fut récupéré peut parfaitement faire office de silo, à condition qu’il soit parfaitement sec à l’intérieur, fermé hermétiquement et, bien sûr, totalement étanche. Toutefois, si vous devez conserver un sac entamé, vous pouvez simplement le recouvrir d’un sac-poubelle, afin de le protéger des aléas climatiques. Attention donc au stockage de vos pellets, c’est un élément important pour utiliser vos pellets dans de conditions optimales.