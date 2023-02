Antares : l’invention d’un bac de stockage à pellets avec un tamis et un tiroir récupérateur de poussières intégrés

Le bois est le combustible de chauffage le moins cher du marché. Alors que les bûches sont souvent les plus abordables, les pellets sont également très intéressants grâce à leur rendement élevé. Si le modèle est performant, un poêle à granulés peut afficher un rendement jusqu’à 85 %, voire encore plus. Il permet de réaliser d’importantes économies. Mais afin de profiter pleinement des avantages, le poêle à granulés doit être complété par un autre équipement : un bac de stockage à pellets. C’est un réceptacle métallique dans lequel stocker une bonne quantité de combustibles dans le but de pouvoir recharger aisément l’appareil. Vous utilisez un poêle à pellets, mais vous ne disposez pas de l’accessoire qui va avec ? Et si vous optiez pour ce seau à granulés modèle Antares de RUECAB ?

Un grand contenant multi-usage

D’une hauteur de 58 cm, le seau métallique Antares de RUECAB a une capacité de 18 l. Il est assez volumineux pour vous éviter les va-et-vient, puisqu’il est capable de contenir jusqu’à 15 kg de pellets. Amassés dans ce grand contenant, les combustibles sont stockés dans les meilleures conditions. Ils sont simultanément propres et bien à l’abri de l’humidité. Ces deux conditions favorisent la performance de votre poêle à granulés. Une des particularités de cet équipement est la présence d’un petit tamis placé à l’intérieur.

L’accessoire récupère les poussières afin que les granulés soient de meilleure qualité. Les poudres tombent dans un bac récupérateur sous forme de tiroir facile à vider. Le seau peut également servir de bac à cendres lors des nettoyages. Conçu en métal, il est en mesure de contenir des résidus encore tièdes. Et lors des périodes estivales, assignez un nouveau rôle à l’équipement : servez-vous-en pour en faire un seau à charbon de bois durant les parties de grillades.

Comment consommer moins de pellets ?

Voici quelques conseils pour optimiser la consommation de pellets. Évidemment, réaliser des économies sur les factures de chauffage passe toujours par une bonne isolation de la maison, mais concentrons-nous aujourd’hui sur les petites techniques pratiques. Vous pouvez commencer par bien régler l’admission d’air de votre poêle. Un débit d’air faible prolonge la durée de vie des braises, ce qui signifie moins de granulés consommés. Le débit de granulés doit par ailleurs être égal ou inférieur à celui de l’air. Assurez-vous aussi de maintenir la température intérieure à 19 °C. Si vous augmentez (inutilement) la chaleur, vous consommerez plus de pellets, car un degré de plus correspondrait à presque 7 % de surconsommation.

En plus des réglages conseillés, il importe de réaliser les entretiens nécessaires de l’appareil. Les cendres et les résidus de bois présents à l’intérieur entravent souvent la qualité de la combustion, puisque l’appareil doit consommer plus de granulés pour atteindre la même chaleur. Enfin, tenez également compte de la qualité des pellets. Pour ce faire, fiez-vous aux certifications. Celles-ci représentent de vrais gages de qualité, puisqu’elles témoignent du processus de fabrication normalisé et de l’origine du bois. Parmi celles à connaître, on peut citer la certification DINplus et les certifications NF et EN Plus.