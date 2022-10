Granulés de bois : 5 astuces pour réduire sa consommation de pellets

Comme des milliers de Français, vous aviez opté l’année dernière ou en début d’année pour un poêle à granulés, plus économique et écologique que les autres modes de chauffage… Si vous avez été prévoyant, vous avez peut-être quelques palettes de pellets d’avance et il va falloir les économiser ! Les prix sont devenus si fous que nombreux sont ceux à ne plus pouvoir se fournir en pellets. Plus de 800€ la tonne, alors que la même quantité coûtait en 2021 autour de 200€ ! Si vous manquez de pellets, pour le moment, nous n’avons pas de solutions à vous proposer, mais si vous avez un stock, voici quelques conseils simples pour le faire durer !

Choisissez la qualité plutôt que le prix

A l’heure actuelle, il est logique de privilégier les pellets à bas prix si vous parvenez à en trouver, mais attention, les pellets de mauvaise qualité sont souvent trop humides, et ne sont pas aux normes européennes… Nous vous rappelons que les pellets de qualité doivent être certifiés DINPlus, ENPlus et NF Haute Performance. Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre article consacré au choix des pellets pour vous aider.

On utilise le programmateur

Le poêle à granulés a l’avantage par rapport aux cheminées ou poêles à bois de pouvoir être programmé pour chauffer à certaines heures et à certaines températures. Une aubaine pour économiser des pellets puisque l’on peut ralentir la combustion, ce qui n’est pas possible avec des bûches évidemment… Pour économiser environ 20% sur votre stock de pellets, il faut programmer votre poêle entre 19°C et 21°C lorsque vous êtes présent, la température préconisée étant de 19°C. Pendant vos absences, vous pouvez laisser la température à 17°C ou 18°C et programmer votre poêle pour que la maison soit à température lorsque vous rentrez du bureau par exemple.

Les réglages indispensables

Outre le réglage de la chaleur, il faut aussi régler l’admission d’air et l’approvisionnement en granulés… Le réglage de l’admission de l’air permet de maintenir la combustion avec une chaleur homogène. Si vous laissez entrer trop d’air, les pellets se consommeront très vite alors qu’en diminuant la ventilation, la combustion sera plus lente, pour une chaleur similaire… C’est exactement le même principe qu’un poêle à bois: on laisse entrer plus d’air à l’allumage pour lancer le feu, puis on réduit l’apport en air pour ne pas surconsommer de pellets. Pour savoir si votre approvisionnement en granulés est optimal, il faut que celui-ci soit égal ou inférieur à celui du débit d’air, jamais supérieur.

L’ajout d’un ventilateur de poêle à granulés

Le ventilateur est financièrement très accessible mais encore très méconnu; c’est dommage car il peut vous permettre d’économiser jusqu’à 30% de combustible. Le ventilateur de poêle va vous permettre de disperser la chaleur dans toute les pièces, sans consommer d’énergie supplémentaire, car celui-ci est autoalimenté (Module Peltier ou Seebeck). On trouve ce type de ventilateur entre 30 et 150€, un tarif raisonnable s’il permet d’économiser quelques kilos de granulés. Les modèles proposés sont généralement très silencieux, et certains ont même une option pour ajuster la vitesse de rotation (voir notre guide d’installation).

L’entretien du poêle à granulés est primordial

Comme tout appareil de chauffage, tels une chaudière ou une cheminée, il doit être entretenu, soit deux fois par an: un ramonage avant la mise en chauffe, et un à l’intersaison pour qu’il conserve toute son efficacité. Le nettoyage du poêle à granulés doit être effectué par un professionnel agréé par l’Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment (OPQCB) qui vous délivrera un certificat de ramonage qui pourrait vous être réclamé par votre assurance en cas d’incendie.