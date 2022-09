Module Peltier : un ventilateur de poêle autoalimenté pour une meilleure répartition de la chaleur et économie de bois

Comment se chauffer cet hiver sans exploser son budget et sans épuiser trop rapidement son stock de bois ? Pour ceux qui ont choisi ce combustible, ces questions sont légitimes, tant le prix du stère de bois a flambé, et qu’il est désormais compliqué d’être livré, la plupart des entreprises privilégiant (et cela se comprend) leurs clients pour les stocks restants. Pour gagner en efficacité et consommer un peu moins de bois, vous pourriez peut-être faire installer un « ventilateur poêle à bois », qui va vous donner une meilleure répartition de la chaleur. Conçu pour rendre optimale la capacité d’un poêle à bois, c’est peut-être le bon plan de cet hiver 2022 ! Explications.

Un ventilateur poêle à bois c’est quoi exactement ?

Comme son nom l’indique, le ventilateur va s’intégrer directement dans votre poêle à bois, ce qui a pour objectif de mieux répartir la chaleur produite mais également de réduire la consommation de bois. Dans un poêle à bois classique, la chaleur produite par la combustion est émise vers le haut (la chaleur monte, c’est bien connu !). Et il fait parfois plus chaud sur une mezzanine que dans la pièce où se trouve le poêle à bois. Le ventilateur va donc permettre de disperser la chaleur dans toute la pièce, sans consommer d’énergie. De plus, en dispersant la chaleur, il va permettre de réduire la consommation de bois de chauffage car il a aussi la fonction de régulateur de température. Contrairement aux ventilateurs classiques, ceux-là sont plutôt silencieux et ne perturberont pas le calme ambiant d’un feu de bois. De plus, il reste, pour le moment, financièrement accessible, affiche un design élégant et s’entretient très facilement.

Comment fonctionne un ventilateur pour poêle à bois ?

Le ventilateur est autoalimenté par la chaleur dégagée et est donc conçu pour faire circuler l’air chaud qui se dégage du poêle à bois, ou à granulés d’ailleurs. Il fonctionne dès que la surface atteint 80°C et en moyenne jusqu’à 340°C. Ce module thermoélectrique agit comme un générateur qui alimente le moteur du ventilateur, il est donc écologique puisqu’il fonctionne sans pile et sans électricité. La meilleure circulation d’air chaud vous permet un chauffage plus uniforme et réduit votre consommation de bois (effet Peltier ou Seebeck). Les taux de conversion de chaleur permettent de consommer autour de 30% de bois en moins qu’avec un poêle sans ventilateur. Certains se fixent sur le conduit directement, ou sur le haut du poêle à bois par un système de cerclage ou par des fixations vendues avec le ventilateur.

Comment choisir un ventilateur de poêle à bois ?

Avant d’acheter un ventilateur, il est bon de vérifier les points suivants :

Accessibilité de votre conduit, ou du haut du poêle: cela n’est pas possible pour un poêle encastré dans une vieille cheminée à foyer ouvert par exemple.

Vérifiez la taille du ventilateur en fonction de la superficie de votre pièce chauffée par le poêle.

Choisissez un ventilateur qui se déclenche quand une température entre 50°C et 80°C est atteinte, pour optimiser au maximum votre chauffage.

Ces ventilateurs coûtent entre 50 et 100€, et sont peut-être une idée pour économiser quelques bûches de bois ou kilos de granulés, mais également pour avoir une chaleur plus uniforme dans la pièce qui est chauffée par le poêle.

CXhome Ventilateur Poele Bois 40 ° C Démarrage Opération Silencieuse, 4 Lames Ventilateur de Poele est Alimenté par la Chaleur, Ecofan pour Poêle à Bois, Cheminée Respectueux de l’environement -- Alimenté par la chaleur, aucune batterie ou électricité. Profite pleinement de la chaleur du poêle, CXhome ventilateur de cheminée est conçu pour diffuser la... Meilleure Vente n° 1