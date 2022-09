Vous souhaitez abattre un arbre pour faire du bois de chauffage ? Attention à la législation, elle est très stricte !

Avec l’arrivée de l’automne, les cheminées et chaudières vont reprendre du service… On espère tous une météo clémente pour éviter d’avoir à rallumer le chauffage. Devant la flambée des prix du bois, du gaz et de l’électricité, nous retarderons au maximum l’allumage des moyens de chauffage, c’est certain… Ceux qui se chauffent au bois pourraient être tentés d’abattre un vieux chêne qui se trouve au fond du jardin, histoire de se faire quelques stères gratuits pour l’hiver 2023 quand le bois aura séché… Attention, l’abattage d’un arbre est réglementé en France, et ce, même si l’arbre se trouve dans votre propriété privée… On vous explique tout !

Que dit la loi au sujet de l’abattage d’un arbre ?

La loi encadre très strictement l’abattage des arbres, et il faut la plupart du temps obtenir une autorisation pour en abattre certains. En revanche, le Code Civil précise qu’il est obligatoire de couper un arbre jusqu’à une hauteur de 2 m, uniquement dans le cas où ce dernier a été planté en limite de propriété. On doit donc élaguer mais pas abattre, sauf dans certains cas particuliers. Vous devrez absolument obtenir une autorisation auprès de la mairie pour abattre un arbre :

Si l’arbre classé au PLU comme une espèce protégée ou une espèce à conserver,

Si une délibération soumet à autorisation tout abattage sur un territoire déterminé,

Si l’arbre se situe dans ENS (Espace Naturel Sensible),

Si l’arbre fait partie d’un alignement qui borde une voie de communication,

Si l’arbre est classé aux Monuments Historiques,

Si l’arbre se situe dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique,

Si l’arbre est situé dans un site classé Patrimoine remarquable,

Si l’arbre abrite des oiseaux.

En dehors de ces cas, il est donc tout à fait possible d’abattre un arbre sans autorisation, à condition d’être certain que l’arbre, même seul au milieu d’un champ, n’est pas une espèce protégée.

Qui peut donner cette autorisation ?

C’est le Plan Local d’Urbanisme qui fixe des règles spécifiques en matière d’abattage des arbres. Certaines communes peuvent aussi prendre des arrêtés municipaux pour interdire l’abattage sur certaines zones. Et chaque commune reste libre de choisir les espèces à protéger… Un cyprès peut être classé dans une commune, mais ne pas l’être dans la commune limitrophe par exemple. Les arrêtés municipaux peuvent aussi préciser la circonférence minimum ouvrant droit à l’abattage. Rappelons que la plupart des communes aujourd’hui obligent à replanter un arbre si l’un est abattu ! Pour obtenir cette autorisation d’abattage dans votre terrain privé, il faut en faire la demande à la mairie de votre commune via une déclaration préalable de travaux. Le délai d’instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable ou de 2 mois dans un secteur protégé.

Que risquez-vous à abattre un arbre sans autorisation ?

En abattant un arbre sans autorisation, vous risquez une amende comprise entre 1200€ et une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite. On imagine que vous abattez un arbre pour construire un abri de jardin de 20 m², faites le calcul ! Dans les cas d’abattage sans construction, vous risquez une amende de 300 000€ et une peine d’emprisonnement de 6 mois en cas de récidive. Quelques sanctions particulières s’appliquent également :

Abattre (ou tenter d’abattre) un arbre protégé : 150 000€ d’amende et 3 ans de prison.

Abattre un arbre en forêt : 45 000€ d’amende et 3 ans de prison…

Les sanctions peuvent paraître lourdes, mais en abattant un arbre sans autorisation, vous fragilisez les sols, dénaturez le paysage et portez atteinte à l’environnement ! Et si vous faites appel à un professionnel, vous devrez évidemment lui fournir l’autorisation avant qu’il ne procède à l’abattage.