Comment obtenir du bois gratuitement ? Voici 4 astuces pour vous chauffer sans dépenser

Et, voilà ! L’automne s’installe doucement, et le froid revient nous titiller ! Envolés la chaleur, le soleil, et le sable chaud, place aux pulls, aux plaids et aux chocolats chauds, bien installés devant le poêle à bois. Nous sommes, selon l’ADEME, 7,5 millions de foyers à utiliser ce combustible en France ! Si vous avez été plus fourmi que cigale, normalement, vous devriez disposer de votre stock pour l’hiver. Dans le cas contraire, vous vous retrouvez peut-être confrontés à des délais de livraison et commencez à vous dire que cela va être compliqué. Saviez-vous qu’il existait quelques moyens de vous procurer du bois gratuitement ? Je fais, pour vous, le tour de cette question plutôt intéressante. C’est parti.

Astuce n° 1 : le ramassage du bois en forêt

Cette solution s’avère très tentante pour de nombreux particuliers… Ramasser du bois mort, puis le faire sécher peut sembler évident, et pourtant ! C’est absolument interdit et il vaut mieux le savoir. Une forêt est une propriété privée, et appartient soit à un particulier, soit à l’État, vous n’avez donc aucune autorisation d’y prélever du bois de chauffage. Il existe une tolérance pour la cueillette de fruits, ou de champignons, mais pas pour le bois. Pour ramasser du bois en forêt, vous devez disposer de l’autorisation du propriétaire des lieux. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, il sera gratuit !

Astuce n° 2 : le droit d’affouage

Ce droit est en vigueur depuis le Moyen Âge, quand les seigneurs autorisaient leurs serviteurs à prélever une certaine quantité de bois dans leurs domaines. Dans certaines communes, il existe toujours, mais est encadré en termes de dates et de quantités. De plus, il est parfois proposé en échange d’un paiement qui s’avèrera dérisoire comparé au prix du mètre cube chez un revendeur de bois de chauffage. Pas gratuit, mais presque, donc.

Astuce n° 3 : entretenir le bois d’un voisin

Nous n’avons pas tous un voisin propriétaire de zones forestières, néanmoins ce peut être une piste. Les forêts sont souvent, dans les villages, détenus par des personnes d’un certain âge, qui ne peuvent plus l’entretenir. En proposant vos services de nettoyage contre quelques mètres cubes de bois, ce sera du donnant-donnant, et là votre bois de chauffage sera totalement gratuit. Si tel est le cas, pensez tout de même à disposer d’une autorisation écrite à présenter aux forces de l’ordre qui pourraient vous considérer comme hors la loi.

Astuce n° 4 : le site Montasdebois

Vous ne connaissez pas encore ce site ? Personnellement, je l’utilise depuis longtemps, non pas pour du bois de chauffage, mais pour obtenir des palettes gratuites. Avec ces dernières, je me divertis en créant quelques meubles ou accessoires, mais là n’est pas le sujet. Sur ce site, vous trouverez de nombreuses annonces de dons de bois, ou de palettes… Entièrement gratuit, vous devrez néanmoins vous déplacer pour retirer votre don. Pour en savoir plus ? Rendez-vous sur montasdebois.fr.

Je vous rappelle que les palettes procurent un excellent bois de chauffage, gratuit, à condition que ces dernières ne soient pas colorées, car traitées chimiquement. Les palettes en résineux, brutes, elles, peuvent être brûlées sans aucun problème ! Et, vous ? Connaissez-vous d’autres astuces pour obtenir du bois de chauffage gratuitement ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .