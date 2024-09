Peut-on utiliser des palettes dans une cheminée ou un poêle à bois ?

Dans quelques semaines viendra l’inévitable moment où il faudra rallumer le chauffage. Ce signe annonciateur de l’hiver est aussi celui de factures plus salées, que ce soit d’électricité ou de combustible. Si, comme 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, vous avez choisi le bois de chauffage, vous vous interrogez peut-être sur l’utilisation des palettes de bois pour le remplacer ? Après tout, les palettes sont en bois, et brûlent parfaitement ? Elles sont aussi récupérables en magasins de bricolage, ou sur des chantiers, donc moins chères que les buches ? Effectivement, il est possible d’utiliser des palettes pour se chauffer, mais sous certaines conditions. Lesquelles ? Je vais tout vous expliquer immédiatement. C’est parti.

Puis-je utiliser des palettes colorées pour me chauffer ?

Non, irrévocablement NON, et je vais vous expliquer la raison pour laquelle il est interdit de brûler des palettes bleues, jaunes ou vertes. Si celles-ci sont colorées, c’est parce qu’elles sont conçues pour supporter de très grosses charges, et la couleur est donnée par des procédés chimiques. Ces traitements concernent l’humidité, les champignons, les larves, les insectes xylophages, etc. En les brûlant, vous créerez une source de pollution, encrasserez votre poêle et pourriez même entraîner des émanations toxiques dans votre maison. Consignées, ces palettes colorées doivent impérativement être rendues au fournisseur, ou déposées en déchetterie le cas échéant. Vous pouvez trouver, sur ces palettes, la mention MB obligatoire. Elle signifie un bois traité au méthyle, interdit en France.

Puis-je utiliser des palettes en bois brut pour me chauffer ?

Oui, la réponse est OUI pour ces palettes généralement en pin, non traitées, et non consignées. Néanmoins, avant de les découper pour les insérer dans votre poêle, il convient de vérifier certaines choses, comme le fait qu’elles soient estampillées EUR ou EPAL, qui signifient qu’elles sont normalement consignées. De plus, ces deux mentions indiquent une fabrication européenne, sans traitements chimiques. Si le livreur ou un magasin laissent ce type de palettes à disposition, il est possible de les utiliser comme bois de chauffage. Pour ce faire, il faudra les débarrasser des clous et des agrafes, dans la mesure du possible.

J’ai, moi-même, longtemps utilisé des palettes, sans pouvoir ôter chaque agrafe. Pas de panique, elles restent dans le tiroir à cendre, mais il faut veiller à bien laisser refroidir ces dernières avant de vider votre bac. Vous pouvez aussi les utiliser pour fabriquer votre petit bois d’allumage, elles sont parfaites pour cet usage et évitent l’achat de sacs de petit bois très cher soit dit en passant. Enfin, la mention HT peut apparaître sur certaines palettes, elles indiquent uniquement qu’elles ont été chauffées à 56 ° C, mais peuvent être brulées.

Le pouvoir calorifique des palettes de bois

La plupart des palettes sont fabriquées en résineux, le même bois que celui des granulés. En l’utilisant pour du bois de chauffage, une palette procure un pouvoir calorifique (PCI) de 4,5 à 5 kWh/kg. Un PCI suffisant pour chauffer une pièce de taille moyenne, de l’ordre de 20 à 30 m². Vous serez néanmoins loin du meilleur bois de chauffage, le charme, qui affiche un PCI avoisinant les 10 kWh/kg. Vos palettes brûleront aussi plus vite que vos buches de bois, mais si elles sont gratuites, récupérées, peu vous importera finalement, non ? Et, vous ? Utilisez-vous déjà des palettes pour vous chauffer ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .