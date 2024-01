Est-ce que le bois de palette chauffe bien dans un poêle ou un insert de cheminée ?

Si vous possédez un poêle à bois, vous avez logiquement besoin de la matière première, le bois, pour vous chauffer. Le bois de chauffage représente un budget annuel relativement élevé et vous vous interrogez sur la possibilité de bruler des palettes de bois. Le nombre de palettes bois en circulation est estimé de 300 à 350 millions, selon la Fédération Nationale du Bois, il y a donc de quoi faire ! En effet, il est tout à fait possible, et gratuit, d’utiliser des palettes dans votre insert ou dans votre poêle à bois. Si vous savez où en trouver, il ne faut surtout pas hésiter. En revanche, il faut savoir que toutes les palettes ne sont pas « bonnes » à bruler, et que cela vous demandera quelques efforts avant de pouvoir les insérer dans votre poêle à bois. Mais, alors, quelles palettes peut-on bruler ? Est-ce dangereux pour la santé, ou pour l’environnement ? On fait le tour de la question avec vous.

Peut-on bruler des palettes de bois ?

La réponse à cette question doit être nuancée, car on ne peut pas brûler n’importe quelles palettes. Néanmoins, les palettes, comme les pellets de bois, sont fabriqués à partir de résineux, comme le pin, l’épicéa, ou avec du peuplier. En revanche, il existe des palettes jetables, non traitées chimiquement, et souvent jetées par les entreprises, et des palettes « imbrulables », traitées chimiquement, et généralement consignées.

Comment reconnaître une palette que l’on peut bruler ?

Les palettes non consignées, et donc non traitées, sont reconnaissables à leur couleur de bois brut. Quant aux palettes imbrulables, elles sont traditionnellement de couleur bleue, verte ou jaune, signe qu’elles ont été traitées avec des produits chimiques pour accroître leur durée de vie. Dans la majorité des cas, ces palettes de couleur sont consignées, et il est difficile d’en trouver sur les trottoirs, ou dans les entreprises. Pour les reconnaître, il faut aussi se fier à la mention « MB » qui signifie qu’elles ont été traitées au bromure de méthyle, et en France, c’est interdit. Pour les palettes non traitées, aussi appelées palette « Europe », pas de problème pour les brûler dans votre poêle à bois.

Voici les sigles grâce auxquels vous pouvez les reconnaître :

EUR et EPAL indiquent qu’elles sont fabriquées par l’organisme European Pallet Association (EPAL). Elles sont donc garanties exemptes de produits chimiques, et peuvent servir de combustible.

HT est une norme française, qui indique que le bois a été traité, mais simplement en le chauffant à 56° pendant 30 minutes.

Ces dernières, si vous avez la possibilité d’en obtenir, seront parfaites pour le poêle à bois, ou l’insert, même si le pouvoir calorifique sera différent.

Comment préparer vos palettes pour les bruler ?

La palette de bois est un matériau que l’on peut utiliser pour fabriquer des meubles, une piscine, une jardinière, etc. Mais, il est également possible de les utiliser comme bois de chauffage, notamment si les palettes récupérées sont fabriquées à base de pin, et qu’il est parfaitement sec. Pour les préparer, rien de sorcier, cependant quelques heures sont à consacrer à la séparation de la palette. En règle générale, il est conseillé d’enlever les clous et les agrafes puis de couper les lames à la dimension de votre foyer. Les cubes de bois servant de pied peuvent aussi être brûlés, mais vérifiez tout de même, qu’ils ne soient pas conçus en bois aggloméré, qui lui, ne doit pas être brûlé. À titre personnel, lorsque nous utilisons une palette, nous coupons avec une scie circulaire plusieurs dimensions de planches. Pourquoi ? Tout simplement pour les mettre en quinconce dans notre foyer et pouvoir obtenir un feu dans lequel l’air entre parfaitement. Si vous entassez les planches, vous risquez de ne pas pouvoir l’allumer. Les palettes, réduites en petits morceaux, peuvent aussi servir, comme les cagettes de légumes, de petit bois d’allumage.

Bruler des palettes, est-ce dangereux pour la santé ou pour l’environnement ?

Si vous respectez les conditions énoncées ci-dessus, la réponse est non ! Les palettes, de type Europe, ont le même impact environnemental que les pellets de bois, puisqu’elles sont constituées avec les mêmes essences de bois. Quant à la suie qu’elles dégageront, elle ne sera pas nocive non plus, et même un peu moins « collante » qu’avec du bois de chauffage, plus riche en sève. Bon, et si enlever les clous et les agrafes vous ennuie, pas d’inquiétude, ils ne présentent aucun risque à être chauffés par les flammes. En revanche, lors du vidage de votre tiroir à cendre, veillez à ce que ces dernières soient parfaitement froides, car les agrafes en métal, restent brûlantes pendant très longtemps. Utilisez-vous déjà des palettes de bois dans votre poêle à bois ? Et, êtes-vous satisfait de la qualité du chauffage qu’elles apportent ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .