Utiliser des palettes pour se chauffer gratuitement cet hiver, bonne ou mauvaise idée ?

La météo de ces derniers jours est plutôt estivale, voire caniculaire ! Décidément, après un mois de juillet vraiment très pluvieux dans certaines régions, c’est désormais l’été indien qui pointe le bout de son nez. Ces températures ne sont pas réellement propices pour penser à l’hiver et au moment où il faudra rallumer le chauffage. Si vous vous chauffez avec du bois de chauffage, vous avez peut-être remarqué que les prix commençaient à augmenter ? Et comme beaucoup, vous cherchez un moyen de vous chauffer à moindre coût ! Dans cette perspective, vous vous dites que les palettes récupérées pourraient vous permettre de larges économies. Cependant, peut-on utiliser des palettes dans un poêle à bois ou un insert ? Est-ce dangereux pour la santé ? Le poêle ? L’environnement ? On va tout vous expliquer !

Peut-on brûler du bois de palettes sans danger ?

La réponse à cette question est OUI, MAIS ! Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de brûler des palettes, sous certaines conditions. Il faut savoir que, chaque année, plus de 300 millions de palettes sont en circulation et que l’on en fabrique 70 millions, chaque année, en France. Et la palette, c’est généralement du bois résineux. Il est donc tout à fait possible de le brûler, même si le pouvoir calorifique ne sera pas identique à du chêne ni à de l’orme ! En revanche, il faut savoir que toutes les palettes ne peuvent pas servir de bois de chauffage. Pour résumer, les palettes jetables, donc en bois brut, peuvent rejoindre votre foyer. Néanmoins, les palettes bleues, vertes ou jaunes, traitées chimiquement et qualifiées d’imbrûlables, ne doivent jamais être utilisées dans votre poêle. Normalement, vous ne devriez pas pouvoir trouver de palettes colorées, car celles-ci sont consignées et réutilisables. Enfin, les palettes comportant la mention « MB » ne doivent pas être brûlées, elles ont subi un traitement au bromure de méthyle, interdit en France.

Les palettes non consignées : c’est oui pour les brûler !

Nous avons donc vu que les palettes traitées chimiquement étaient à proscrire, pour cause de dégagements de fumées toxiques et d’encrassement de votre installation. Les palettes bonnes à brûler portent généralement l’une des mentions suivantes : « EUR » et « EPAL » qui certifient qu’elles proviennent de l’organisme European Palet Association (EPAL). Ces palettes dites « Europe » peuvent donc servir de combustible. En France, vous pouvez aussi trouver la mention « HT » qui atteste que le bois a été traité uniquement en le chauffant à 56 °C pendant 30 min. Ces palettes, une fois débarrassées de leurs clous et étiquettes, seront aptes à rejoindre votre foyer et sont, la plupart du temps, totalement gratuites !

Est-il dangereux d’utiliser des palettes pour se chauffer ?

La réponse est NON, si l’on respecte les conseils mentionnés ci-dessus. À titre personnel, nous utilisons des palettes depuis des années dans notre poêle à bois et n’avons aucun problème à déplorer. Certes, il faut recharger le poêle fréquemment et casser les palettes, mais ce bois de chauffage reste gratuit toute l’année, nous avons la chance de pouvoir obtenir des palettes assez souvent ! Et dans le cas où vous n’auriez pas retiré tous les clous ni les agrafes, il n’y aura aucun risque d’explosion dans le feu. Enfin, si la corvée d’enlever les agrafes ou les clous ne vous passionne pas, il n’y a aucun danger d’explosion ni d’incendie à les laisser. Il faudra seulement veiller à laisser refroidir vos cendres avant de vider votre tiroir.

