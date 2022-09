Peut-on utiliser du bois de palettes dans un poêle à bois, une cheminée ou un insert ?

Nous sommes désormais en automne et cette saison rime en général avec les provisions de bois de chauffage pour l’hiver. Les plus visionnaires ont déjà fait rentrer du bois au printemps ou en été, et ils ont peut-être bien fait. Dans la presse, de plus en plus d’articles alertent sur l’éventuelle pénurie de bois de chauffage, et surtout sur la forte augmentation de son coût. Ne parlons pas des pellets ou granulés qui deviennent quasiment inaccessibles tant leur prix a explosé. Si vous possédez un poêle à bois, un insert ou un foyer ouvert, vous vous demandez peut-être si vous pouvez brûler du bois de palette ? Les palettes sont parfois données par les magasins de bricolage quand elles ne sont pas consignées, ce qui en fait un matériau gratuit. Mais pouvez-vous vraiment les utiliser comme bois de chauffage ? On va tout vous expliquer !

Peut-on brûler des palettes dans un poêle à bois ou un insert ?

La réponse est oui, il est tout à fait possible de les utiliser dans un insert, un foyer ouvert ou un poêle à bois mais pas dans un poêle à granulés ou à pellets évidemment ! Le brulage du bois de palettes est une solution économique car elles sont souvent gratuites, et écologiques puisque cela limite les déchets. Et, contrairement à certaines idées reçues, les palettes ne présentent pas de risques toxiques si l’on respecte certaines règles pour les utiliser. Sachez que les palettes se comptent en millions en France : 300 millions en circulation, 70 millions fabriqués sur le territoire, soit environ 5 palettes par habitants. Elles sont pour la plupart, fabriquées en épicéa, peuplier, pin douglas, pin maritime ou pin sylvestre et il existe deux types de palettes: les premières appelées « jetables » sont parfaites pour le bois de chauffage; les secondes nommées « imbrulables » sont à bannir de vos foyers, puisque traitées chimiquement et généralement consignées.

Quelles palettes de bois peut-on brûler ?

Normalement, vous ne devriez pas trouver des palettes imbrulables dans les déchets ou en don, car elles sont généralement consignées et doivent retourner au fournisseur pour être réutilisées. Pour les reconnaître, c’est simple, elles sont souvent très colorées (bleu, jaune ou vert), à cause des traitements chimiques qu’elles ont reçues pour durer plus longtemps. Du fait de ce traitement, elles ne peuvent donc être ni conservées, ni brûlées. Ces palettes comportent généralement une mention MB, signe qu’elles ont été traitées avec de bromure de méthyle, un produit interdit en France et donc interdit dans vos foyers à bois.

Les palettes non consignées, qui gardent l’aspect brut du bois peuvent, elles, être brûlées dans vos poêles à bois, insert ou cheminée. Mais elles doivent cependant respecter certaines normes. De préférence, il faudra choisir des palettes signées EUR ou EPAL, signe de l’European Pallet Association qui permet de garantir et certifier la qualité du bois. Ces palettes peuvent tout à fait servir de combustible, mais il faudra les débarrasser de tous leurs clous avant brulage de préférence. Les palettes peuvent aussi être transformées en déchets, pour les poêles à bois. Vous pouvez voir la mention HT sur certaines palettes: elle atteste d’un bois traité par chauffage à 56°C pendant 30 minutes, et peuvent aussi servir de bois de chauffage.

Est-il dangereux d’utiliser des palettes pour se chauffer ?

Dans la mesure où vous utilisez des palettes non traitées chimiquement, elles peuvent être brûlées sans risque plus important que si vous bruliez une bûche de bois. Puisque vous n’utilisez pas de palettes traitées, vous n’aurez pas de mauvaises odeurs lors de l’allumage, ni de suie supplémentaire dans votre conduit. Et même si vous ne parvenez pas à retirer tous les clous, aucun risque d’explosion, ils tomberont dans votre réceptacle à cendres; il faudra juste veiller à ce qu’ils aient bien refroidi avant de vider le tiroir. Si vous avez récupéré quelques palettes, il ne vous reste plus qu’à prendre quelques heures pour les démanteler, les couper à la dimension de votre foyer, et à vous réchauffer !

Une tâche un peu fastidieuse mais qui vaut le coup puisque c’est finalement du bois de chauffage gratuit ! Concernant la valeur calorifuge des palettes, elles possèdent un seuil d’humidité inférieur à 20%, ce qui en fait l’un des meilleurs bois de chauffage qui n’a pas besoin d’être entreposé pour sécher avant d’être brulé. A titre personnel, nous utilisons du bois de palettes depuis des années et en sommes parfaitement ravis évidemment ! Il faut juste récupérer des palettes toute l’année, quand l’occasion se présente, et pouvoir les stocker en attendant l’hiver.