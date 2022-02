Comment recycler les cendres de la cheminée

Alors que l’hiver s’est installé depuis un moment, les températures ne cessent de baisser. Nous n’avons plus qu’une idée en tête, nous réchauffer. Pour ce faire, de nombreux moyens existent, il est possible d’allumer le chauffage ou bien la cheminée ! Beaucoup plus écologique, allumer un feu dans votre cheminée est sans doute la meilleure solution pour vous réchauffer. Cependant, lorsque nous faisons brûler du bois, il se peut que nous ne sachions pas comment utiliser les restes calcinés. Et bien voici ce que nous pouvons faire avec les cendres de notre cheminée.

Déverser les cendres dans notre potager

Lorsque nous allumons un feu de cheminée, notre premier réflexe est de jeter les cendres directement à la poubelle. Cependant, les cendres de notre cheminée auraient d’autres utilités intéressantes. En effet, celles-ci peuvent notamment être déversées dans le potager. Les cendres de votre cheminée peuvent être très utiles pour la croissance de vos différentes plantes. Néanmoins, il faudra être très vigilant quant à la quantité de cendres déversée.

Bien que celles-ci puissent s’avérer très bénéfiques, en trop grande quantité, les cendres de cheminée peuvent vite devenir toxiques pour nos plantes et notre sol. D’autant plus si le sol en question contient déjà du calcaire. Les cendres se composent de potassium. C’est ce potassium qui peut se montrer toxique pour nos plantes puisqu’il empêchera une bonne assimilation du fer par celles-ci. Afin d’éviter tout accident, il est possible d’utiliser les cendres de la cheminée comme un engrais naturel en respectant les différentes doses. Pour ne pas avoir d’excès de potassium dans votre sol, une poignée par mètre carré suffira amplement !

Faire sa lessive soi-même grâce aux cendres de la cheminée

En effet, l’engrais n’est pas la seule chose que nous pouvons faire en recyclant les cendres de notre cheminée. Il est également possible de fabriquer sa propre lessive. Et voici comment procéder ! Afin de concevoir sa lessive à base de cendres de cheminée, il faut tout d’abord remplir un seau aux trois quarts avec ces dernières. Ensuite, il suffit d’ajouter de l’eau à la cendre et de laisser reposer pendant 48 heures.

Il est important de remuer ce mélange une à deux fois par jour. Une fois les 48 heures passées, tamiser le mélange à l’aide d’un tissu puis récupérer le jus obtenu après tamis. C’est ce jus en question qui vous permettra de laver votre linge car il devient riche en potasse. Il est également possible d’ajouter de l’huile essentielle afin de donner une odeur agréable à votre lessive faite maison.

Utiliser les cendres de la cheminée lors des tâches ménagères

La lessive et l’engrais ne sont pas les seuls produits que nous pouvons fabriquer en recyclant les cendres de notre cheminée. En effet, celles-ci peuvent également permettre de nettoyer et de dégraisser de manière très efficace différentes surfaces. Afin d’utiliser vos cendres comme un dégraissant, rien de plus simple. Il vous suffit d’ajouter une poignée de cendres de bois dans un petit peu d’eau. Vous obtiendrez alors une sorte de pâte grise qui servira à dégraisser votre vaisselle par exemple. Il suffit de la frotter à l’aide de cette pâte et le tour est joué ! La cendre est un puissant dégraissant. Dans vos récipients, mettez un petit volume d’eau puis ajoutez-y une poignée de cendres de bois. Lorsque cela forme une mixture grise, frottez puis rincez. Votre vaisselle sera propre. En ce qui concerne le nettoyage des vitres, prenez quelques feuilles de papier journal ou un chiffon. Ensuite, humidifiez ces feuilles de papier journal puis trempez-les dans les cendres de la cheminée froides. Et voilà, vous n’avez plus qu’à nettoyer vos vitres !