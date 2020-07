Comment choisir une lessive vraiment écologique ?

Les produits écologiques et « zéro déchet » ont le vent en poupe ! C’est une bonne chose que de prendre conscience que nous devons utiliser des produits propres ! Pour l’environnement bien sûr ! Mais c’est aussi une nouvelle manière de consommer pour aller vers des produits moins nocifs pour la santé. Encore faut-il s’y retrouver devant l’ampleur des produits vendus pour « Green » mais qui ne le sont pas toujours.

Une lessive écologique doit répondre à certains critères. L’autocollant « produit écologique » ne suffit pas toujours à y répondre ! Voici comment s’y retrouver ! Pour qu’elle soit écologique, une lessive doit répondre à certains critères de fabrication, utiliser certains ingrédients et ne pas être testée sur des animaux. Le label Ecocert vous garantira ces trois indispensables.

Les critères indispensables

La fabrication d’une lessive écologique interdit la sulfonation, l’irradiation et limite l’ethoxylation. Et comme dans tous produits, il faut privilégier la fabrication locale pour une plus grande traçabilité du produit fini.

La lessive écologique ne doit se composer que de produits certifiés par Ecocert. Elle doit indiquer le pourcentage d’ingrédients naturels, celui d’ingrédients bio et le niveau de labellisation. Les bases lavantes doivent provenir de matières premières renouvelables et les agents lavants doivent être issus des végétaux (blé, coco…).

Enfin une lessive écologique ne doit évidemment pas être testée sur les animaux, le cahier des charges l’interdit ! La mention doit être apposée sur la bouteille. Nous avons choisi pour vous deux produits français qui respectent ces critères et qui protègent l’environnement et votre peau ! Et si vous voulez tenter une lessive écologique et encore plus économique, les noix de lavages seront votre nouvel allié « propreté du linge » !

Photo d’illustration Pinkasevich / Shutterstock