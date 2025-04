L’invention d’un détergent 100 % biodégradable à partir de bois et de maïs

Le saviez-vous ? Les produits d’entretien que nous utilisons au quotidien contiennent des substances synthétiques difficiles à dégrader dans les stations d’épuration. Ce qui représente un réel danger pour notre planète, dans la mesure où elles sont déversées dans les cours d’eau. En effet, ces substances peuvent s’accumuler dans les écosystèmes aquatiques, provoquant des proliférations d’algues, et nuire à la biodiversité. Heureusement, bon nombre de ménages privilégient les produits de nettoyage naturels et verts. Selon des chiffres publiés par Global Market Insights, de nombreux consommateurs sont prêts à dépenser davantage pour des produits de nettoyage ménager plus écologiques. La sensibilisation croissante du public à l’impact environnemental des produits ménagers a incité la plupart des fabricants à repenser leurs formulations. En Chine, des chercheurs ont réussi à fabriquer un détergent végétal à base de minuscules fibres de bois et de protéines de maïs.

Des ingrédients issus de sources renouvelables abondantes

Les chercheurs indiquent que le plus grand avantage avec leur détergent végétal est qu’ils utilisent des ingrédients issus de sources renouvelables abondantes. Ils auraient mélangé des nanofibres de cellulose de bois avec de la protéine de zéine de maïs pour créer une émulsion. Selon eux, la cellulose a la capacité d’attirer et de repousser l’eau, lui permettant de former des émulsions et de capturer différents types de taches. La protéine de zéine, quant à elle, permet de stabiliser le mélange et de retenir les huiles. L’équipe de recherche, dirigée par Pengtao Liu, affirme que ce nouveau produit a des avantages majeurs par rapport aux nettoyants écologiques actuels. Ces derniers sont généralement difficiles à produire et engendrent des coûts de fabrication et de vente élevés, sans compter qu’ils peuvent endommager les surfaces et les tissus.

Un produit à la fois efficace pour laver la vaisselle et les vêtements

Ce détergent végétal serait efficace pour laver les vêtements et la vaisselle. Les scientifiques chinois indiquent avoir évalué son efficacité sur des tissus en coton et des assiettes tachées d’encre, d’huile de piment et de concentré de tomate. D’après eux, les résultats sont prometteurs, car leur produit n’a laissé aucun résidu sur le coton après lavage et rinçage.

Par ailleurs, ils ont comparé ses performances à celles des lessives en poudre et liquides vaisselle conventionnels, sur des assiettes en céramique, en acier inoxydable, en verre et en plastique, tachées d’huile de piment. Les tests ont révélé que le détergent à base de cellulose/zéine a nettoyé presque aussi bien les assiettes que le liquide vaisselle du commerce à la même dilution. Plus encore, à une concentration de 5 %, il était plus efficace, et cela, même pour le nettoyage des tissus en coton.

Une alternative plus économique et durable aux détergents synthétiques

Pour les chercheurs, ce détergent végétal pourrait révolutionner le secteur des produits de nettoyage. D'après les tests qu'ils ont effectués, ce produit serait une alternative efficace, économique et durable aux agents nettoyants synthétiques actuellement proposés sur le marché. Ils estiment qu'il peut tout à fait remplacer les produits d'entretien traditionnels contenant des ingrédients, tels que les polyéthoxylates d'alkylphénol et les phosphates. Pour information, leur recherche a été financée par le National Key Technologies R&D Program, sous l'égide du ministère chinois des Sciences et des Technologies, et publiée dans la revue Langmuir de l'ACS (American Chemical Society).