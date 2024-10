Un aspirateur spécialement conçu pour aspirer les cendres des poêles à bois, granulés et cheminées

Alors que le temps se fait de plus en plus frais, nous sommes déjà nombreux à avoir rallumé nos chauffages. Pour 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, ce sont les poêles à bois, ou à granulés qui ont repris du service. Et, ces petits poêles, contrairement aux radiateurs, nécessitent un entretien très fréquent puisqu’ils brûlent du bois, provoquent de la suie, des fumées et des cendres. Ces dernières doivent être retirées du foyer avant chaque allumage, et il ne faut jamais effectuer cette tâche avec un aspirateur classique, mais avec un aspirateur à cendres. Je vais vous expliquer pourquoi un aspirateur à cendre est nécessaire lorsque l’on dispose d’un appareil à bois ou à pellets. C’est parti.

Un aspirateur à cendres, qu’est-ce que c’est ?

Si l’on observe un aspirateur à cendre, il ressemble, en termes de forme, à un aspirateur de chantier, cylindrique, avec un gros réservoir. Il fonctionne assez logiquement sans sac, la cendre est aspirée dans un gros tambour métallique. Pour le reste, il se dote d’un tuyau flexible, mais en acier, et d’un système de filtres spéciaux qui retiennent les particules fines, et empêchent les cendres très volatiles de se loger dans le moteur de l’aspirateur. Les aspirateurs à cendres étant conçu pour aspirer uniquement des résidus secs. Généralement, ils sont plus petits que les aspirateurs de ménage, et le bac à cendre totalement amovible pour faciliter le vidage au compost, ou au pied de vos arbres.

Pourquoi ne faut-il pas utiliser un aspirateur classique pour les cendres ?

Eh bien, tout simplement parce qu’un aspirateur classique n’est pas conçu pour aspirer des cendres, et ce, pour plusieurs raisons. La première étant que les cendres aspirées peuvent encore être tièdes, voire chaudes en dessous. Avec un aspirateur classique, vous risquez tout simplement de provoquer un incendie et de dire adieu à votre aspirateur. De plus, en termes de filtration, les aspirateurs de ménage ne disposent pas de systèmes capables de filtrer ces infimes particules que sont les cendres. Outre l’incendie, vous risquez de faire entrer des particules fines dans le moteur ou dans le système interne, ce qui, à la longue, endommagera votre aspirateur.

Comment choisir un aspirateur à cendre ?

Les aspirateurs à cendres varient en termes de caractéristiques et de prix. En matière de prix, il ne faut pas nécessairement se fier aux plus bas : certains proposent un excellent rapport qualité/prix, mais les prix trop bas doivent vous alerter. Vous devez, par exemple, vérifier qu’ils soient conformes aux normes européennes, normalement ce doit être indiqué. Concernant la capacité, une cuve de 18 à 20 litres est recommandée pour une utilisation régulière, car elle réduit la fréquence de vidange et le nettoyage des filtres. La puissance du moteur est également un critère clé. Pour un usage intensif, un moteur de 1200 W est conseillé afin de compenser la perte de puissance sur le long terme. Pour une utilisation modérée, 1000 W suffisent, tandis que pour un usage occasionnel, un moteur de 600 à 800 W peut faire l’affaire.

En termes d’aspiration, la plupart des aspirateurs sont conçus pour les cendres froides (jusqu’à 20 °C), mais certains peuvent aspirer des cendres chaudes allant jusqu’à 60 °C. D’autres critères peuvent entrer en jeu dans le choix d’un aspirateur à cendres, comme le bruit, l’esthétisme, la taille, mais ces critères sont plus superficiels et à l’appréciation de chacun. Et, vous ? Utilisez-vous déjà un aspirateur à cendres ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

