L’extracteur éolien, la petite « boule », qui booste le tirage des poêles à bois et cheminées

J’ignore pour vous, mais lorsque je marche dans ma campagne, j’adore observer les cheminées qui fument et imaginer la chaleur que le feu dégage. Le chauffage au bois est, selon l’ADEME, le mode choisi par 7,5 millions de foyers français, preuve qu’il est très apprécié. Je fais partie de ces foyers qui ont choisi le bois, même si je l’utilise personnellement comme chauffage d’appoint, pour des soirées littéralement chaleureuses ! En 2008, lorsque j’ai fait tuber mon conduit de cheminée, l’installateur m’a conseillé d’ajouter un aspirateur de cheminée sur le toit, que l’on appelle aussi un extracteur éolien de cheminée. Mon installation présentait quelques problèmes de tirage et de refoulement, et cet extracteur a résolu mon problème. Mais, savez-vous ce qu’est un extracteur éolien ? Et, comment fonctionne-t-il ? Décryptage.

Un extracteur éolien va améliorer l’extraction des fumées

Pour les repérer sur les toits, ce n’est pas très compliqué, car ils se présentent sous la forme d’une boule métallique qui vient coiffer le bâti de la cheminée. Esthétique certes, mais là n’est pas sa fonction première puisqu’il va agir comme un aspirateur de fumée mécanique, se déclenchant tout simplement grâce au vent qui le traverse. En d’autres termes, il fonctionne comme un ventilateur de poêle, sans piles ni batteries, mais ce n’est pas la chaleur qui déclenche la rotation de la tête, mais le vent. Lorsque le tirage est insuffisant ou que le conduit présente un refoulement, il va aspirer les fumées montantes dans le conduit pour les extraire à l’extérieur.

Le fonctionnement d’un extracteur éolien

L’extracteur éolien fonctionne selon deux principes simples : la mécanique et les forces naturelles. Ainsi, lorsque le vent souffle, la tête rotative de l’extracteur éolien se met en mouvement et provoque un appel d’air ou une dépression dans le conduit. Cette dernière produit un effet d’aspiration et extrait les fumées vers l’extérieur. De cette façon, l’air chaud qui monte dans le conduit naturellement se voit extrait plus rapidement de ce dernier, évitant la stagnation des fumées et le refoulement à l’intérieur. Une petite précision ? Si le vent est absent, la chaleur des fumées, et la montée d’air du conduit suffit à déclencher le mécanisme d’aspiration. Personnellement, cet extracteur éolien a largement résolu mon problème de mauvais tirage, et plus aucune fumée ne vient perturber les soirées pendant lesquelles le poêle tourne à plein régime.

Dans quel cas faut-il installer un extracteur éolien ?

Dans mon cas, il a été installé à la suite du tubage d’un vieux conduit en brique qui ne correspondait plus au poêle à bois que j’ai installé. Conseillée par un professionnel, celui-ci m’avait expliqué que désormais, il équipait presque systématiquement ses clients d’un extracteur éolien, un appareil qui coûte, soit dit en passant, de 50 à 80 € en fonction du diamètre de votre conduit. C’est LA solution pour éviter les mauvais tirages et par conséquent, l’extinction du feu ou un allumage difficile.

De plus, il évite les retours de fumées, qui peuvent s’avérer mortelles en cas de dégagement de monoxyde de carbone par un appareil dont l’étanchéité ne serait pas optimale. Et, vous ? Avez-vous déjà rencontré ce type de problèmes ? Et, disposez-vous d’un « chapeau de cheminée ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire