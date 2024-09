Panier à pellets, un accessoire astucieux qui transforme un poêle à bois en poêle à granulés

Les prix des pellets de bois sont en baisse cette année, par rapport aux années précédentes. Disons que nous revenons à un prix « normal », autour de 5 € le sac de 15 kilos, quant, nous avons connu des sacs vendus à 12 € ! Vous aviez peut-être opté pour un poêle à bois, que vous alimentez avec des buches, car effrayé par les prix des pellets. Aujourd’hui, le prix des pellets est redevenu attractif, et vous aimeriez transformer votre poêle à bois en poêle à pellets. Rien de plus simple, grâce à un petit accessoire : le panier à pellets. Installé dans le foyer, il peut accueillir des pellets de bois, pour vous aider à économiser votre stock de bois de chauffage. Mais, qu’est-ce qu’un panier à pellets de bois ? Comment l’utiliser ? Et, quels sont les inconvénients et les avantages de ce petit accessoire ? Je vais tout vous expliquer.

Un panier à pellets, qu’est-ce que c’est ?

On l’appelle panier ou brûleur à pellet. Fabriqué en inox (plus léger), en fer ou en fonte, il se présente sous la forme d’un panier rond ou rectangulaire, qui s’installe directement dans le foyer du poêle à bois. Il est percé de petits trous, qui laissent passer l’air entre les pellets, permettant une montée rapide en température. Notez qu’il est surtout prévu pour être utilisé en début de chauffe (automne) et en fin de chauffe (printemps). Ainsi, vous économiserez du bois de chauffage sur ces périodes, et pourrez utiliser votre bois de chauffage en hiver. En effet, le panier à pellet, ne vous permettra pas d’atteindre la même température que des buches.

Comment utiliser un panier à pellets ?

Avec ce petit accessoire, nul besoin de notice, vous l’installez directement dans votre foyer. Ensuite, vous le remplissez de pellets, vous disposez des allume-feux sur les pellets. Il vous suffit ensuite de recharger au fur et à mesure. Le panier dispose d’un allumage du feu, par le haut, les pellets brulent donc plus lentement et assurent une chauffe homogène. De plus, ils génèrent moins de fumée que les buches, et encrassent moins le conduit. Vous vous assurez approximativement cinq heures de chauffage, en fonction de sa contenance.

Avantages, inconvénients, prix, tout ce qu’il faut savoir

Le prix d’un panier à pellets varie de 45 à 130 €, voire plus, en fonction de sa contenance, et de la matière dans laquelle il est fabriqué. Un panier en fonte coutera bien plus cher qu’un panier en inox, il sera aussi plus efficace. L’un des plus gros avantages est de pouvoir transformer votre poêle à bois en poêle à pellets évidemment, vous permettant de ne pas épuiser votre stock de bois trop rapidement. De plus, les pellets dégagent moins de fumées et produisent moins de cendres, ce qui vous dispensera de nettoyage trop fréquent. Enfin, l’allumage est hyper simple, et rapide, et vous n’aurez plus besoin de transporter de lourdes buches de bois ! Quant aux inconvénients, ils existent, mais sont peu nombreux. Je vous l’ai dit, les pellets chauffent « moins fort » que le bois, ils sont donc, de préférence, à utiliser en intersaison. Mis à part cela, pour un prix abordable, ils ne possèdent pas réellement d’autres inconvénients. Et, vous ? Êtes-vous déjà utilisateurs d’un brûleur à pellets ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

