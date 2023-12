Smart & Green, un allume-feux écologique composé de marc de café et d’huile végétale

Chaque jour, vous devez allumer votre poêle à bois et utiliser des allume-feux. Certes, le papier journal est un excellent allume-feu, mais la presse écrite n’est plus aussi présente que dans les temps anciens. Vous avez peut-être acheté des cubes, de petits accessoires pratiques, qui permettent de démarrer un feu, mais sont-ils écologiques ? Connaissez-vous les allume-feux Smart & Green, conçus à partir d’un déchet que nous produisons tous, ou presque : le marc de café. L’invention de Valérie Grammont, récompensée au Concours Lépine, vous propose d’opter pour un allumage au naturel avec ces allume-feux écologiques, composés à 100 % de marc de café et d’huile végétale, sans aucun ajout de produits chimiques ni de paraffine. La boîte prévue pour l’allumage de 120 feux est vendue à 23,38 €, sur Amazon. Découverte.

Présentation de l’allume-feu 100 % écologique Smart & Green

L’allume-feu à base de marc de café Smart & Green promet un allumage sans fumée et sans odeur pour les cheminées, les inserts, les poêles à bois ou les barbecues. Il vous gratifiera même d’une délicieuse odeur de café à l’allumage ! Avec leur formule brevetée, ces allume-feux écologiques vous permettent de faire des braises facilement, proposant un combustible puissant qui brûle jusqu’à 30 min avec une flamme ultra-chaude. Que vous utilisiez du bois de chauffage, du petit bois d’allumage, des bûchettes, des bûches compressées ou du charbon, rien ne leur résiste ! Chaque allume-feu peut être « cassé » en petits morceaux qui, au nombre de deux, seront suffisants pour allumer votre poêle, glissés sous du bois bien sec ou des cagettes cassées.

L’allume-feu Smart & Green, un geste écologique !

Grâce à cet allume-feu, vous contribuez à la réduction des déchets sur la planète. Vous participez ainsi à la diminution des déchets et vous inscrivez dans une démarche d’économie circulaire. Les produits Smart & Green sont fabriqués en Île-de-France depuis 2011 et médaillée d’Or au Concours Lépine, ces allume-feux et bûches sont le fruit d’un engagement durable. En 10 ans, ce sont près de 30 millions de tasses qui ont été recyclées. De plus, ces allume-feux ont un côté solidaire, puisqu’ils sont fabriqués par des travailleurs en situation de handicap comme vous le découvrirez ensuite.

À propos de Smart And Green

Cette entreprise française, c’est l’histoire de Valérie Grammont, sa fondatrice. Après une carrière de 18 ans dans le marketing, elle envisage de se lancer dans l’entrepreneuriat, avec une idée en tête : développer un produit écologique. Elle se souvient alors de sa grand-mère qui jetait le marc de café dans sa cuisinière pour l’allumer. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un produit écologique à base de café recyclé, s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire ! En 2011 naît l’idée d’un allume-feu écologique à base de marc de café. Cependant, il faudra attendre 2014, après de longs tests, pour que le Smart And Green voie le jour. Elle dépose alors un brevet pour la bûche et les allume-feux. Chaque produit permettait ainsi de recycler le marc de café issu d’environ 150 cafés, soit la consommation moyenne d’un Français pendant environ 40 jours.

Pour inscrire le produit dans un cercle vertueux et solidaire, elle récupère le café auprès de sociétés de recyclage de capsules et produisions en Champagne-Ardenne jusqu’en 2018. Cette date marque celle de la rencontre avec la société Cèdre, leader en Île-de-France dans la collecte et le recyclage des déchets de bureau, notamment le marc de café, a changé la donne. Car Cèdre est aussi une entreprise qui embauche plus de 55 % de salariés en situation de handicap. Aujourd’hui, les bûches et les allume-feux sont confectionnés par les employés en situation de handicap de Cèdre, et Smart And Green est installée dans leurs locaux pour « boucler la boucle vertueuse ». Vous pouvez retrouver les allume-feu Smart & Green sur Amazon. Plus d’informations ? Rendez-vous sur smartandgreen.bio. Avez-vous déjà essayé ces allume-feux ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

