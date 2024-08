Mon test de l’aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex à seulement 161,49 €

Quoi de mieux pour attaquer la rentrée qu’une maison propre et rangée ? J’ignore votre manière de procéder, mais pour ma part, lorsque je rentre de vacances, j’entame un grand ménage de chaque pièce de la maison. Mise à jour des armoires, et dons des vêtements que je ne porte plus, nettoyage des plafonds, et bien entendu, des sols ! Fatigué de mon vieil aspirateur traîneau qui aspirait quand il en avait le temps, j’ai accepté volontiers le test de l’aspirateur balai sans fil proposé par Ultenic. Chez moi, il a trouvé sa place à l’étage, m’évitant le transport de l’aspirateur du rez-de-chaussée. Je vous le présente immédiatement en vous précisant que l’aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex est actuellement en promotion et affiche une réduction de 10 % en appliquant le code proposé. Ainsi, il est vendu au prix de 161,49 €* au lieu de 189,99 € sur Amazon (15 % réduction avec le code U16NEOZONE). C’est peut-être le moment de trouver votre allié « ménage » pour la rentrée qui approche ?

Premières impressions au déballage

Lors du déballage, ma première réaction a été pour son « look » et sa couleur rouge flashy, il est chic cet aspirateur, même si ce n’est pas réellement ce que l’on attend de lui ! Ensuite, j’ai aperçu une sorte de charnière sur le tube, en m’interrogeant sur sa fonctionnalité, je vous expliquerai tout cela, dans la suite de cette présentation. Ensuite, je l’ai trouvé très léger, avec une prise en main correcte.

Les aspirateurs sans fil ont cette fâcheuse manie d’être lourds à cause de la batterie électrique, et entraînent parfois des douleurs à l’épaule sur des passages trop longs. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il pèse seulement 2,7 kg. Ultenic le présente comme léger, maniable, capable d’aspirer tous les sols sans distinction. De plus, il est indiqué qu’il dispose de la technologie GreenEye, et cette dernière est plutôt intelligente, je dois le reconnaître ! Entrons maintenant dans le vif du sujet après ces premières impressions qui ont attisé ma curiosité.

Le contenu du colis

Ultenic U16 Flex

Support de charge

Chargeur

Tube d’aspiration pour plinthes

Deux filtres HEPA

Un outil de nettoyage

Un manuel de l’utilisateur

Un aspirateur sans fil très polyvalent

Chez moi, j’ai pu tester l’aspirateur sur divers sols comme le carrelage, le parquet collé, le parquet bois, ou encore les tapis. Je dois reconnaître qu’il n’a pas rechigné à la tâche, et a laissé propres, toutes les surfaces que je lui ai proposées. Les poils de mon chien, à poils longs, ne lui ont pas posé de problème non plus, il a pu les aspirer sur un tapis, ce qui n’est pas toujours le cas avec un aspirateur classique.

Néanmoins, j’ai noté une meilleure efficacité sur les sols carrelés et les parquets, en toute objectivité. Ces performances sont probablement dues à sa puissance d’aspiration et au fait que le tuyau soit flexible. En effet, les manches immuables, droits, ne permettent pas d’accéder à certains endroits, ou alors, il faut « se casser le dos » pour aspirer les dessous de meuble ou les marches d’escaliers, par exemple. Là, c’est le manche qui se plie, une idée ingénieuse que j’ai grandement appréciée.

Focus batterie et maniabilité !

Du côté de la batterie, elle me permet de passer l’aspirateur dans toute la maison en une seule charge. En effet, elle dispose d’une heure d’autonomie en mode normal, ce qui est une bonne performance. Honnêtement, j’ai eu, par le passé, un autre aspirateur sans fil, qui au bout de 10 minutes s’arrêtait pour cause de batterie déchargée. Et, 10 minutes pour aspirer 100 m², je ne suis jamais parvenu à cette performance, et devait faire, en deux ou trois passages, la totalité de mes sols.

De plus, je n’ai pas constaté de diminution de la puissance d’aspiration tout au long du cycle. Comme je vous l’ai dit auparavant, j’apprécie particulièrement son poids de 2,7 kg seulement, pour une maniabilité sans précédent. Là encore, mes expériences passées, avec des aspirateurs balais, lourds, sur lesquels il faut maintenir le bouton marche arrêt en aspirant, me font apprécier la facilité d’utilisation de l’Ultenic U16 Flex. Je reviens quelques instants sur son tuyau flexible : une innovation super pratique pour aspirer les escaliers, soit dit en passant !

Quelques détails techniques à connaître pour vous aider à choisir

L’Ultenic U16 Flex se distingue par une puissance d’aspiration impressionnante de 35 kPa, soutenue par un moteur de 500W. Cette force permet de venir à bout des saletés les plus incrustées, y compris la poussière fine, les gros débris et les poils d’animaux. Pour réaliser ces prouesses, il s’équipe de huit batteries lithium haute densité, pour soixante minutes de nettoyage ininterrompu. Ces qualités font de lui un aspirateur recommandé pour les grandes maisons.

Petit focus sur la technologie GreenEye

Je vous en ai rapidement parlé au début de mon article, mais cette technologie intelligente mérite un petit focus ! En effet, elle vous permet d’éclairer les endroits sombres, et parfois la surprise est de taille. La poussière, ou les poils de chiens, viennent se loger dans certains recoins, et vous pouvez ne pas les voir à l’œil nu. Avec l’aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex, cette poussière apparait comme par magie grâce à une lumière verte intégrée sur la brosse. Cette fonctionnalité unique vous permet de cibler précisément les zones à nettoyer, garantissant ainsi un résultat parfait, même dans les coins les plus sombres et difficiles d’accès.

La filtration à 6 couches, autre innovation d’Ultenic

Allergique à la poussière, la filtration d’un aspirateur est, pour ma part, une donnée importante. Avec l’Ultenic U16 Flex, je m’assure un air sain et exempt de particules grâce à une filtration à six couches. En effet, cet aspirateur dispose de filtres HEPA de qualité H11, qui capturent les particules microscopiques, empêchant ainsi leur recirculation dans l’air. Ce système est particulièrement bénéfique pour les familles avec des enfants ou des membres souffrants d’allergies, comme c’est mon cas.

Un système anti-enchevêtrement tri-brosse ingénieux

Je terminerai cette présentation avec la présentation du système anti-enchevêtrement de la brosse. Néanmoins, si vous avez les cheveux courts et que vous n’hébergez pas d’animaux, vous n’aurez pas l’occasion de constater son efficacité ! Le système tri-brosse anti-enchevêtrement, avec une structure de peigne renforcée, est spécialement conçu pour prévenir l’emmêlement des cheveux ou des poils d’animaux.

Qui n’a jamais éprouvé des difficultés pour nettoyer une brosse d’aspirateur sur laquelle les poils et les cheveux s’emmêlent autour ! Avec cet aspirateur ce n’est pas le cas, le système évite cet enchevêtrement, et les cheveux et poils filent directement dans le bac à poussière !

Conclusion

L’aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex est globalement un bon produit. Il est léger, passe de partout et la puissance d’aspiration est très correcte. Je le trouve personnellement un peu bruyant en mode Turbo, mais cela n’est pas rédhibitoire. J’ai particulièrement apprécié le fait qu’il se transforme en aspirateur à main en un claquement de doigts. Compte tenu de ses capacités, il est proposé à un prix plus que raisonnable cet aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex que j’ai pris plaisir à tester. Ses performances m’ont convaincu de son efficacité. Je vous rappelle que cet aspirateur balai sans fil, est actuellement au prix de 161,49 €* au lieu de 189,99 € sur Amazon (15 % réduction avec le code U16NEOZONE). Dépêchez-vous, la promotion ne sera probablement pas éternelle, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Les plus

Léger

Maniable

Modulaire

Une puissance d’aspiration correcte

Un excellent rapport qualité / prix

Les moins

Un peu bruyant en mode turbo (86,2 dB)

Un cordon de recharge trop court

Alors, allez-vous craquer pour cet aspirateur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur

Couleur : rouge, mais existe en noir ou en violet

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎25 × 23 × 12,4 cm

Poids : 2,7 kg

Capacité : ‎1,2 l

Puissance : 500 watts

Nombre de vitesses : ‎3

Niveau sonore : ‎68 dB

Autonomie : ‎1 heure

Puissance d’aspiration : 35 kPa

*Le prix a été relevé le 14 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

