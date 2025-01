Bon Plan : l’aspirateur balai sans fil Ultenic U16 Flex est en promotion (159,99 €)

L’Ultenic U16 Flex se distingue par sa puissance d’aspiration exceptionnelle de 45 kPa, grâce à son moteur robuste de 550W. Que ce soit pour éliminer la poussière, les débris ou les poils d’animaux, cet aspirateur balai sans fil est conçu pour venir à bout des saletés les plus tenaces. Vous pouvez dire adieu aux tracas de nettoyage, car cet appareil rend la tâche simple et rapide. Actuellement en promotion sur Amazon.fr, cet aspirateur, que je vous ai présenté dans cet article, vous est proposé à seulement 159,99 euros au lieu de 199,99 euros jusqu’au 2 février inclus. C’est une occasion à ne pas manquer !

Autonomie et performance

Avec 8 batteries lithium haute densité, l’Ultenic U16 Flex vous offre jusqu’à 60 minutes de nettoyage ininterrompu. Cela en fait le choix idéal pour les maisons de 200 m². Plus besoin de vous soucier de recharger votre aspirateur en plein milieu de votre session de nettoyage ! Une des caractéristiques les plus innovantes de l’Ultenic U16 Flex est sa technologie GreenEye. Grâce à un éclairage vert de 350 mm³, cet aspirateur met en lumière la saleté cachée sur vos sols durs, vous permettant de ne négliger aucun coin. Cette précision de nettoyage inégalée garantit que votre maison sera impeccable, même dans les endroits les plus sombres.

Filtration de haute qualité et conception ergonomique

Si la santé de votre famille est une priorité, et l’Ultenic U16 Flex est parfait pour vous. Avec sa filtration à six couches, incluant des filtres HEPA de qualité H11, cet aspirateur piège les particules microscopiques, améliorant ainsi la qualité de l’air dans votre maison. Vous pouvez donc aspirer en toute tranquillité, sachant que vous contribuez à un environnement plus sain. Le tube pliable et flexible de l’Ultenic U16 Flex est un autre atout majeur. Il vous permet d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès, comme sous les meubles, les lits ou les canapés.

Fini les contorsions et les efforts inutiles, cet aspirateur rend le nettoyage plus agréable et moins fatigant. Les propriétaires d’animaux savent à quel point les poils peuvent être un défi. L’Ultenic U16 Flex est équipé d’un système tri-brosse avec une structure renforcée de peigne qui prévient l’emmêlement des cheveux. Cela améliore non seulement l’efficacité sur les tapis, mais prolonge également la durée de vie de l’appareil.

Une offre à saisir !

Garantie deux ans, ne manquez pas cette occasion en or d’acquérir l’Ultenic U16 Flex à un prix promotionnel imbattable. Pour profiter de cette offre exceptionnelle (159,99 euros au lieu de 199,99 euros), rendez-vous sur Amazon.fr avant le 2 février.