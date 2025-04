Je teste l’élagueuse sécateur STIGA PR 100e Kit, mon nouveau meilleur allié jardin

J’ai toujours aimé entretenir mon jardin, mais je dois avouer que la taille des thuyas, des rosiers et – surtout – de mon olivier capricieux me donnaient souvent du fil à retordre. Alors quand on m’a proposé de tester le sécateur et scie d’élagage sur batterie STIGA PR 100e Kit, vendu 149 €* sur le site officiel de STIGA, j’ai décidé de tenter l’expérience. Léger, compact, sans fil, il promet de tailler jusqu’à 120 branches de 50 mm sur une seule charge. Intriguée (et un peu sceptique), je l’ai testé dans mon jardin pendant plusieurs semaines. Verdict ? Ce petit outil mérite clairement sa place dans mon abri de jardin !

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture du carton, j’ai senti que le produit était sérieux. Le design est sobre, mais élégant, avec une finition noir mat qui inspire confiance. Le sécateur est compact, bien équilibré en main, et ne pèse pas trop lourd (1,4 kg sans la batterie). Dans la boîte, tout est bien rangé : l’appareil, sa batterie 20 V ePower 2 Ah, le chargeur, et la notice (claire et plutôt bien traduite, ce qui est assez rare pour être souligné).

Seul bémol : pas d’huile fournie pour la chaîne, alors qu’il est précisé qu’il faut en ajouter avant utilisation. Dommage, j’ai dû faire un saut au magasin de bricolage du coin. Ce qui m’a tout de suite plu, c’est ce côté « prêt à l’emploi », sans mille accessoires inutiles. On sent que le produit est conçu pour les particuliers, mais avec un vrai souci de robustesse. Le plastique est épais, la poignée a un bon grip, et le tout respire la solidité. Même avant de l’allumer, j’étais déjà un peu rassurée.

Branchement et installation : simple comme bonjour

L’installation m’a étonnée par sa simplicité. J’ai juste inséré la batterie, vérifié que la chaîne était bien en place (elle l’était), et versé quelques gouttes d’huile dans le petit réservoir prévu pour la lubrification automatique. Un petit clic, et voilà : la STIGA PR 100e était prête à l’emploi. Pas de vis, pas de montage complexe, pas de prise de tête. Même pour une bricoleuse du dimanche comme moi, c’est largement accessible. J’ai quand même pris le temps de lire la notice en entier (par précaution), notamment la partie sur le système de tension de chaîne sans outil. J’ai apprécié le fait que tout soit pensé pour éviter les erreurs. La batterie se clipse sans forcer et se retire aussi facilement. Pas de câble qui traîne, pas besoin de sortir la caisse à outils ou de faire appel à quelqu’un. En moins de 10 minutes, tout était prêt… et je n’avais pas encore transpiré, ce qui est une première !

Test n° 1 : la coupe nette et rapide, testée sur mes thuyas

Premier test : mes thuyas, devenus un peu trop envahissants. La coupe est franche, propre, et franchement agréable. La chaîne tourne à 7,2 m/s et ça se sent : les branches jusqu’à 50 mm sont coupées sans forcer. Je me suis même surprise à tailler plus que prévu… La prise en main est très naturelle, et la poignée soft grip procure une bonne tenue, même avec des gants. Je n’ai ressenti aucune fatigue particulière après 20 minutes d’utilisation, ce qui n’est pas toujours le cas avec les sécateurs classiques.

J’ai aussi noté que la chaîne ne chauffe quasiment pas, même après plusieurs utilisations. Le moteur ne vibre pas excessivement, ce qui évite la sensation de fourmis dans les mains. La coupe est assez silencieuse, ce qui m’a permis de continuer même en fin d’après-midi sans craindre les réclamations du voisinage. Une vraie bonne surprise !

Test 2 : le confort d’une coupe sans fil, testée sur mes rosiers

Second terrain de jeu : mes rosiers, que je redoute chaque printemps. Grâce à l’absence de câble, j’ai pu me faufiler facilement autour de mes massifs, sans m’emmêler. Le format compact du sécateur STIGA permet une coupe précise, même dans les recoins. J’ai aussi apprécié le fait que la chaîne ne bloque pas quand elle tombe sur une branche un peu plus coriace. La lubrification automatique y est sûrement pour quelque chose, car la coupe reste fluide, même après plusieurs dizaines de branches. C’est vraiment dans ce genre de situations que l’on voit la différence avec un modèle filaire. Plus besoin de surveiller où passe le câble, ni de m’arrêter toutes les cinq minutes pour le démêler. J’ai gagné en liberté de mouvement, et en efficacité. Même les épines des rosiers ne m’ont pas ralentie, c’est dire si j’étais concentrée.

Test 3 : la puissance de coupe, mise à l’épreuve sur mon olivier

Là où je l’attendais au tournant, c’était sur mon olivier, un brin capricieux et doté de bois dur. Bonne surprise : l’élagueuse a bien tenu le coup. Certaines branches faisaient jusqu’à 80 mm de diamètre, et même si l’appareil commence à montrer ses limites au-delà de 100 mm, il a assuré le service sans broncher. J’ai fait plusieurs coupes nettes, sans coincement, ni surchauffe.

Pour une machine annoncée pour de « petits travaux d’élagage », elle tient franchement bien la route. J’étais presque étonnée de voir à quel point elle gardait sa vitesse et sa précision, même sur des sections épaisses. Le moteur ne s’est jamais essoufflé, et je n’ai pas eu à forcer. Même mon conjoint, sceptique au départ, a fini par l’essayer… et il a dû reconnaître que ça coupe mieux que ma vieille scie manuelle, m’a-t-il lancé. Une vraie revanche, car elle est aussi beaucoup plus légère qu’une tronçonneuse pour le même résultat.

Le bonus : la batterie, endurante et compatible avec la gamme STIGA

La batterie 20 V de 2 Ah m’a permis de tailler mes trois zones (thuyas, rosiers, olivier) sans jamais avoir besoin de la recharger en cours d’utilisation. Je dirais que j’ai dû faire une centaine de coupes, et il me restait encore une barre au compteur. En bonus, elle est compatible avec d’autres outils STIGA de la Série 100, ce qui est intéressant si vous êtes déjà équipée ou que vous comptez élargir votre collection. La recharge prend environ 1 h 30, ce qui reste raisonnable pour une batterie de cette taille.

J’ai même envisagé de m’équiper d’une seconde batterie pour travailler en continu les jours de grand ménage vert. L’indicateur LED est bien visible, ce qui permet d’anticiper sans tomber en panne au milieu d’un tronc. Et, contrairement à certaines batteries qui deviennent brûlantes à l’usage, celle-ci reste à température modérée, même après une bonne séance d’élagage.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Franchement, je ne m’attendais pas à être autant séduite. J’ai retrouvé le plaisir de tailler mes arbustes sans stress ni fatigue. L’outil est simple, efficace, et vraiment pensé pour un usage domestique. Il ne remplace pas une tronçonneuse pour les gros travaux, mais il évite clairement de sortir l’artillerie lourde pour une simple coupe de saison.

C’est typiquement l’outil que l’on ne pensait pas indispensable… jusqu’au moment où on l’utilise. Il m’a permis de gagner du temps, de limiter mes efforts, et de prendre soin de mes plantes avec précision. Un investissement que je ne regrette pas, et que j’aurais même dû faire plus tôt. C’est décidé, je l’adopte pour de bon dans ma routine jardin ! Même si cela m’a quand même valu une chute de l’échelle et une cheville en Y 😊 ! L’élagueuse n’y est pour rien, juste un barreau raté !

Les points forts :

Installation ultra simple, sans outil

Coupe précise et fluide jusqu’à 80-90 mm

Batterie endurante et interchangeable

Silencieuse, maniable, agréable à utiliser

Format compact, idéal pour les femmes (ou les petits bras)

Les points faibles :

Huile non incluse (alors qu’elle est indispensable)

Pas de manche télescopique fourni (vendu à part)

Batterie un peu longue à recharger

Est-ce que je recommande la STIGA PR 100e Kit ?

Oui, à 149 €*, je trouve que cette élagueuse-sécateur sur batterie propose un excellent rapport qualité/prix. C’est l’outil parfait pour celles et ceux qui veulent entretenir leur jardin sans se prendre la tête. Il est léger, fiable, et suffisamment puissant pour la majorité des besoins domestiques. Et, pour une première expérience en taille électrique, je n’aurais pas pu rêver mieux. Même mon olivier semble m’en remercier !

Les caractéristiques techniques

Batterie : 20 V ePower, 2 Ah, lithium

Autonomie : jusqu’à 120 coupes de branches de 50 mm

Poids : 1,445 kg sans batterie / 3,7 kg avec l’emballage

Longueur : 400 mm

Vitesse chaîne : 7,2 m/s

Type de chaîne : 1/4″ 0.635 mm

Diamètre maximal : 100 mm

Lubrification : automatique (huile à ajouter soi-même)

Compatible avec la Série 100 de STIGA

Le contenu du colis reçu

Dans la boîte, très pratique pour le rangement, j’ai trouvé :

pour le rangement, j’ai trouvé : La scie élagueuse PR 100e

Une batterie 20 V 2 Ah

Un chargeur secteur

Le manuel d’utilisation clair et illustré

Le module de fixation

Pas de manche télescopique, ni d’huile incluse.

Alors ce test vous a-t-il convaincu ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’équipement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .