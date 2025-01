J’ai testé (l’excellentissime) aspirateur balai laveur Tineco Floor ONE STRETCH S6

Quand vous disposez d’une maison avec un accès direct au jardin, et d’animaux de compagnie, vos sols sont plus souvent sales que propres ! En hiver et particulièrement cette année, la pelouse se transforme en bourbier, et les pattes de chiens et de chats m’offrent chaque jour une mosaïque différente sur mes sols ! Alors, lorsque Tineco m’a proposé de tester l’un de ses nouveaux modèles, le Tineco Floor ONE STRETCH S6, je n’ai pas hésité. En effet, j’avais deux attentes principales : un appareil performant capable de nettoyer en profondeur et une facilité d’utilisation pour ma maison. Entre les sols en parquet, les tapis et un chien qui sème joyeusement poils et traces de pattes, les défis de nettoyage ne manquent pas chez moi. Avec un prix de 499 €* au lieu 599 € sur le site Tineco et sur Amazon, son prix est raisonnable au regard de ses performances. Voici donc mon expérience complète avec cet appareil haut de gamme.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, le Tineco Floor ONE STRETCH S6 m’a impressionné par son design élégant et moderne. L’appareil est compact, avec une conception plate de seulement 13 cm de hauteur, ce qui annonce d’emblée une facilité d’accès sous les meubles. Cela tombe bien, c’est l’endroit préféré des poils longs de ma chienne Yumi qui s’y logent chaque jour. Mais, ce qui m’a immédiatement plu, c’est la qualité perçue des matériaux : on a entre les mains un produit qui respire la robustesse. Le panneau LED lumineux ajoute une touche futuriste et offre des indications claires sur les performances en temps réel. L’assemblage est très intuitif et prend moins de cinq minutes, l’aspirateur était prêt à l’emploi. Passons maintenant à la pratique !

Une maniabilité à toute épreuve

Honnêtement, pour la plupart des aspirateurs, la maniabilité n’est pas souvent au rendez-vous. Et, justement, l’une des forces du STRETCH S6 est sa conception pivotante à 180°. Lors de ma première utilisation, j’ai pu nettoyer sous mon canapé et mes placards avec une facilité déconcertante. La maniabilité est impressionnante : les mini-roues d’assistance permettent de naviguer dans les espaces les plus exigus sans effort.

J’ai également apprécié le poids bien réparti grâce au réservoir d’eau positionné stratégiquement au-dessus de la tête de brosse. Mais, ce qui m’a vraiment bluffé, c’est sa capacité à s’allonger complètement à plat tout en maintenant une aspiration puissante : un atout majeur pour atteindre les zones fréquemment oubliées. Une particularité qui rend enfin le dessous de mon escalier, en angle, accessible ! Avant, je devais me contorsionner pour accéder à cet endroit dans lequel ma chienne adore se cacher et y laisser quelques poils en prime !

Une technologie iLoop vraiment intelligente

Lors de mes utilisations, j’ai par ailleurs découvert le bien-fondé de la technologie iLoop de Tineco que je ne connaissais pas auparavant. Concrètement, cette technologie iLoop ajuste automatiquement la puissance de l’appareil en fonction de la saleté rencontrée. Lors d’un test sur un carrelage taché après un repas familial, on imagine des miettes, des traces de sauce et un peu de jus renversé, le mode Max a été impressionnant.

La saleté a été aspirée et lavée en un seul passage. En revanche, pour un entretien quotidien, le mode Auto suffit largement et évite de consommer inutilement de l’énergie. Le réservoir d’eau propre de 0,8 L et celui d’eau sale de 0,7 L permettent de nettoyer une surface de taille moyenne sans avoir à s’arrêter pour recharger ou vider les réservoirs.

Un système d’auto-nettoyage révolutionnaire

Parmi les caractéristiques les plus pratiques, l’auto-nettoyage FlashDry est un véritable gain de temps. Après chaque session de nettoyage, l’appareil utilise de l’eau chauffée à 70 °C pour dissoudre les résidus accumulés dans le tuyau et sur les brosses. Le processus est rapide et efficace, et la brosse ressort non seulement propre, mais également presque sèche, grâce au système de séchage intégré. En plus, la rotation bidirectionnelle de la brosse pendant ce cycle garantit une hygiène optimale tout en minimisant les odeurs et c’est un point important si, comme moi, vous avez des animaux à la maison.

Quelques exemples concrets d’utilisation

J’ai testé le Tineco Floor ONE STRETCH S6 dans plusieurs situations. Par exemple, pour nettoyer mon carrelage taché par des traces de boue (de marc de café, et de confiture) laissées par mon chien et moi-même après une promenade pluvieuse, l’aspirateur laveur a fait preuve d’une efficacité redoutable (regardez la vidéo en fin d’article).

En un seul passage, les taches ont disparu, laissant un carrelage impeccable et quasiment sec. J’ai par ailleurs utilisé le mode aspiration seule pour éliminer des miettes et des poils sur un tapis fin. La séparation des eaux usées en trois chambres est un vrai plus : elle évite que des résidus solides ou des impuretés liquides ne s’accumulent dans le moteur, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil.

Une autonomie qui tient ses promesses

L’autonomie annoncée de 40 minutes n’est pas un simple argument marketing. Lors de mes tests, j’ai pu nettoyer une surface composée de plusieurs pièces pour approximativement 90 m² en mode mixte sans que la batterie montre de signes de faiblesse. Mieux encore, grâce à la batterie à cellules en poche, l’appareil conserve une capacité constante même après plusieurs cycles de recharge. Ce détail est important si, comme moi, vous utilisez régulièrement vos appareils sans fil. Ou que vous oubliez de les reposer sur leur station de charge. Si, si, cela arrive, je suis le spécialiste de ce genre d’oubli !

Un investissement rentable ?

Proposé à 499 €* au lieu de 599 € sur le site Tineco ou à 499 €* sur Amazon, le Tineco Floor ONE STRETCH S6 se positionne clairement comme un appareil premium. Cependant, les performances, la facilité d’utilisation et les fonctionnalités avancées justifient cet investissement, surtout si vous recherchez un outil complet capable de remplacer plusieurs équipements de nettoyage. Son design compact, ses modes de nettoyage adaptés à tous les besoins et son entretien simplifié en font un véritable allié pour une maison toujours propre.

Les plus

Un nettoyage redoutablement efficace

Maniable et assez léger

Une très bonne autonomie

Un design compact et moderne

Un bon rapport Qualité / Prix (499 € en promo)

Les moins

Une application peu utile

Un réservoir d’eau propre un peu trop petit

Un niveau sonore un peu au-dessus de la moyenne (80 dB)

Et vous, quel est votre indispensable pour un nettoyage parfait ? Avez-vous déjà testé un aspirateur laveur comme le Tineco Floor ONE STRETCH S6 ? Quelle fonctionnalité est la plus importante pour vous dans ce type d’appareil ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

