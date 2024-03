En promotion, l’aspirateur balai sans fil Ultenic U12 Vesla est à seulement 149,99 €, avec ce code de réduction

Le printemps est à notre porte, et cela va être l’occasion pour bon nombre d’entre nous, d’envisager un grand ménage. Si vous êtes à la recherche d’un nouvel aspirateur puissant, design et hyper léger, nous avons peut-être un bon plan à vous proposer. La marque Ultenic propose, en effet, un aspirateur balai puissant doté de caractéristiques exceptionnelles pour une expérience de nettoyage optimale. Et, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Lecteurs de NeozOne, nous avons un code promo exclusif de 12 % de réduction pour vous. En entrant le code suivant : NEOZONE12 avant votre paiement, le prix de l’aspirateur Ultenic U12 Vesla sera de 149,59 € au lieu de 199,99 €. Nous avons eu l’occasion de testé cette aspirateur dans cet article et nous lui avons attribué la note de 4,6/5 (63 votes). C’est le moment d’en profiter, le code promotion sera valable jusqu’au 24 mars inclus.

Présentation de l’aspirateur sans fil Ultenic U12 Vesla

L’aspirateur sans fil Ultenic U12 Vesla se dote d’une puissance de 450 W et d’une aspiration de 30 Kpa, ce qui lui confère une efficacité redoutable sur tous types de sols. Ainsi, il peut indifféremment s’attaquer aux tapis, aux planchers en bois, aux carrelages, aux coins, aux canapés, aux matelas, aux escaliers et même aux voitures. Grâce à une brosse à rouleau anti-enchevêtrement, les cheveux et poils d’animaux ne s’enroulent pas autour, assurant toujours un brossage parfait. De plus, il se dote d’une technologie innovante baptisée GreenEye™ qui utilise un laser, pour révéler la moindre poussière, même la plus microscopique, pour un nettoyage en profondeur.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur sans fil Ultenic U12 Vesla ?

Avec l’aspirateur sans fil Ultenic U12 Vesla, vous disposez d’une autonomie de 45 minutes, grâce à une puissante batterie de 25,9 volts. Il dispose également d’un bac à poussière d’une capacité d’un litre qui vous garantit une grande autonomie de nettoyage. La lampe intégrée à la tête de brosse est une fonction vraiment pratique, de plus, elle est rotative, ce qui permet de pouvoir nettoyer les zones sombres ou difficiles d’accès. Il est par ailleurs livré avec des accessoires lavables et un support mural pratique pour ranger vos équipements, cet aspirateur balai propose une grande praticité.

Son tube télescopique vous permet d’ajuster sa longueur selon vos besoins, tandis que son filtre à cyclone à sept cônes en cinq couches assure une filtration efficace des particules fines. Enfin, et ce critère nous semble important, notamment pour les personnes en manque de force physique, il ne pèse qu’1,95 kg, un poids plume, qui le rend utilisable par tous les membres de la famille. Il se dote également d’un écran LED incurvé, inspiré du tableau de bord des voitures, avec différentes lumières d’ambiance, procurant une expérience technologique immersive. Sur cet écran, vous retrouverez l’autonomie restante, et les éventuelles erreurs détectées.

Ultenic Aspirateur Balai sans Fil U12 Vesla, 450W 30Kpa Aspirateur sans Fil Puissant avec Detect Laser, 45 Min, Brosse Anti-Emmêlement pour Tapis Poils Animaux Sol Dur Voiture 【ASPIRATION PUISSANTE & CONTINUE】 L'aspirateur balai U12 Vesla avec moteur numérique de 450 W (bruit faible) assure une aspiration jusqu'à 30kpa.Les 4 modes de vitesse répondent à vos besoins... PromoMeilleure Vente n° 1

Toutes ses caractéristiques techniques

Marque : Ultenic

Modèle : ‎U12 Vesla

Couleur : gris

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎22,5 × 25 × 113 cm

Puissance : 450 watts

Niveau sonore : 78 dB

Autonomie : ‎45 minutes

Lampe de poche

Tête de brosse LED Rotative 180°

Accessoires lavables

Support mural pour ranger les accessoires

Tube télescopique

Filtre à cyclone à 7 cônes – cinq couches

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans

Rappel de la promotion exclusive réservé aux lecteurs de NeozOne : en entrant le code NEOZONE12, vous bénéficierez d’une réduction de 12 %, soit un prix de 149,59 € au lieu de 199,99 €. Promotion valable jusqu’au 24 mars inclus.