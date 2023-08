Test de l’Ultenic U12 Vesla, un aspirateur balai maniable et redoutablement efficace contre les poils d’animaux

Mis à part si vous êtes atteints du syndrome de Diogène, vous souhaitez que votre maison reste propre et n’êtes pas fans des aspirateurs robots. Vous avez la solution de conserver votre balai et vous échiner à traquer la poussière, qui vole en tous sens. Mais, vous avez aussi le choix d’acquérir un aspirateur balai, plus pratique et avec lequel vous restez maîtres de votre ménage. L’aspirateur balai est une alternative aux aspirateurs robots, qui, si vous possédez des animaux, ou une configuration de sol particulière, s’avèrent peu efficaces. Parmi les nombreux choix sur le marché, l’aspirateur balai sans fil Ultenic U12 Vesla se distingue par sa puissance, son intelligence et sa facilité d’utilisation. Nous avons pu le tester en conditions réelles, et voici notre retour d’expérience.

Présentation de l’aspirateur balai sans fil Ultenic U12

L’aspirateur balai sans fil Ultenic U12 se dote d’un moteur numérique de 450 W, d’un système de filtration avancé, d’une batterie amovible durable et d’une technologie GreenEye. Cet aspirateur est conçu pour répondre aux besoins quotidiens de nettoyage tout en garantissant une expérience sans souci. Son moteur se dote d’une puissance d’aspiration quit assure une aspiration jusqu’à 30 kPa (140 aW).

Ces caractéristiques techniques lui permettent de capturer la poussière, les bactéries ainsi que les poils d’animaux, même si ces derniers sont incrustés dans les tapis. Il dispose de quatre modes de vitesse, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les conditions de nettoyage.

Déballage et montage

L’aspirateur balai est livré dans un carton très compact. Chaque pièce est emballée individuellement. Ce dernier est fourni avec un support mural pour optimiser son rangement. Pour le montage rien de compliqué. Il suffit d’insérer la batterie amovible, de clipser le tube et la brosse, cela prend moins de 30 secondes.

Focus sur l’innovation technologique GreenEye

Cette technologie est l’une des caractéristiques remarques de l’Ultenic U12 Vesla. Lorsque vous lancez l’aspirateur, un laser vert se met en marche, il va vous aider à repérer toutes les particules de poussières microscopiques échouées sur des sols durs.

Cela vous assure en un clin d’œil d’identifier les zones les plus sales, et de gagner du temps sur votre nettoyage. Cela semble un gadget, mais il est en réalité quasiment essentiel de pouvoir éclairer ce que l’on aspire. Cela évite de repasser plusieurs fois au même endroit, et nous fait gagner un temps précieux !

Une puissante batterie et un écran tactile pratique

La batterie de l’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est amovible, durable et dispose d’une capacité de 2 500 m Ah, offrant jusqu’à 45 minutes d’autonomie (théorique). Cela dépendra de la puissance d’utilisation et du niveau de saleté de votre maison. Cette capacité de batterie vous permet de nettoyer de grandes surfaces sans avoir à vous soucier de la décharge de la batterie.

De plus, l’écran tactile LED incurvé, conçu comme un tableau de bord de voiture, affiche le compte à rebours de la durée de vie de la batterie, vous donnant une estimation claire du temps restant avant de devoir recharger.

Design ergonomique et polyvalent L’Ultenic U12 Vesla est conçu pour offrir une expérience utilisateur ergonomique. Son tube télescopique facilement ajustable permet aux utilisateurs de différentes tailles de l’adaptateur à leur confort. Il faut aussi ajouter une tête de brosse de sol anti-enchevêtrement, qui va réduire les problèmes de cheveux ou poils emmêlés sur la brosse. Il faut reconnaitre que cette dernière est redoutablement efficace.

Ajoutons une capacité de rotation de 180° et des lumières LED intégrées à la brosse, pour obtenir l’aspirateur balai parfait pour traquer la moindre poussière, même dans les endroits les plus sombres.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla

Côtés possibilités de réservoir, il se dote d’un réservoir à poussière de grande capacité de 1 litre vous permet de nettoyer plus longtemps avant de devoir le vider. Le vidage du réservoir se fait d’un simple bouton, vous évitez ainsi de vous salir les mains. De plus, les accessoires sont lavables, ce qui facilite l’entretien et prolonge la durée de vie de l’aspirateur. Quant à l’élimination des bactéries, lorsque vous passez l’aspirateur, elle est assurée par un filtre à cyclone à sept cônes et cinq couches pour assainir l’air de la pièce aspirée.

Et, il peut aussi vous aider à nettoyer votre voiture !

D’ailleurs, son design s’inspire d’un tableau de bord de voiture de sport haut de gamme, et le nettoyage, pour lui, est une course contre-la-montre ! En ôtant son tube télescopique et grâce uniquement au boitier, sur lequel vous installerez une brosse en nylon doux, vous pourrez nettoyer votre voiture, y compris les plastiques, ou bois intérieurs sans risquer de les rayer.

Enfin, contrairement à certains aspirateurs similaires d’autres grandes marques, vous n’aurez pas besoin de maintenir l’interrupteur enfoncé. C’est un véritable avantage, car passer l’aspirateur pendant 45 minutes en appuyant fermement sur un bouton n’est pas un exercice très agréable, les crampes dans les mains peuvent vite arriver ! Une fois votre maison aspirée, il vous suffira de l’installer discrètement sur son support mural, pour qu’il se recharge et attende patiemment le prochain nettoyage.

Conclusion

L’aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est un appareil léger, maniable, et redoutablement efficace, notamment avec les poils d’animaux. Sa brosse anti-enchevêtrement fonctionne à merveille. L’aspirateur est également assez silencieux, moins de 80 db en puissance maximum.

Pour le prix, ce dernier est actuellement à 139,99 € au lieu de 199,99 euros avec le code U12NEOZONE, il va être très difficile de trouver aussi efficace à moins cher !

Les plus

Léger et maniable

Très efficace contre les poils d’animaux

Assez silencieux

Un tarif très compétitif

Les moins

Un réservoir à poussière un peu trop petit

Toutes les caractéristiques techniques à connaître :

Marque : Ultenic

Numéro de modèle : ‎U12 Vesla

Couleur : ‎Gris

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎22,5 × 25 × 113 cm

Capacité du réservoir : 1 litre

Puissance : 450 watts

Niveau sonore : 78 dB

Poids de l’article : 3,5 kg

