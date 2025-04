Windcoop, le premier porte-conteneurs propulsé à l’énergie éolienne, va prendre la mer

Windcoop, la coopérative maritime née en 2022 de la collaboration entre Zéphyr & Borée, Enercoop et Arcadie, vient de finaliser la commande de son premier porte-conteneurs à voile. Un projet mis en place pour contribuer à la décarbonation du secteur maritime, responsable de près de 3 % des émissions de CO2 dans le monde selon l’Organisation maritime internationale (OMI). La construction, dont le coût est estimé à 28,5 millions d’euros, débutera en 2026 et les essais et la mise en service sont prévus pour mai 2027. Le projet est arrivé à la dernière étape de développement et les commandes de pièces détachées, telles que les voiles et les moteurs, seront passées cette année.

Un porte-conteneurs propulsé par l’énergie éolienne

Windcoop indique que ce navire serait le premier porte-conteneurs propulsé par l’énergie éolienne. Hormis la propulsion éolienne, la coopérative maritime basée à Lorient entend privilégier une manutention efficace des conteneurs, afin de faciliter le chargement et le déchargement. D’ailleurs, le navire sera équipé de grues, positionnées face aux voiles pour assurer la stabilité et permettre un chargement et un déchargement autonomes. Sa conception comprend également des voiles asymétriques et une configuration à panneau ouvert. Selon Windcoop, tout a été pensé pour répondre à d’importants défis techniques et logistiques. Notons que ce porte-conteneurs mesure 91,3 m et devrait naviguer à une vitesse moyenne de 9 nœuds (16,6 km/h). En outre, il pourra accueillir 40 prises frigorifiques et 210 EVP, et sera doté de trois voiles-ailes de 350 m², offrant une surface de voilure totale de 1 050 m².

Construit par RMK Marine

La construction du nouveau porte-conteneurs à voiles sera réalisée par le chantier naval turc RMK Marine. Nils Joyeux, cofondateur de Zéphyr & Borée, indique que leur choix s’est porté sur celui-ci, après avoir consulté des chantiers en Espagne, aux Pays-Bas et en Turquie. Il explique également que le navire sera immatriculé en France et reliera Marseille à plusieurs ports de Madagascar (Tamatave, Diego-Suarez et Majunga), sans transbordement. Le porte-conteneurs transportera, entre autres, des marchandises telles que des produits aquacoles, des épices, de la vanille, du cacao, des huiles essentielles et des textiles de Madagascar vers la France. Windcoop prévoit de privilégier, pour sa première ligne de service, les ports secondaires souvent négligés en raison de leurs infrastructures et de leurs capacités de chargement limitées.

Des objectifs axés sur les transports et l’énergie durables

RMK Marine a annoncé que ce navire sera équipé de technologies de transport maritime durables et écologiques, à l’instar du Neoliner Origin, le plus long navire cargo à voile du monde qu’il a également construit. « Financé grâce au modèle coopératif de Windcoop, ce navire façonnera l’avenir du transport maritime éolien », déclare le chantier naval turc. La coopérative française, quant à elle, souligne que leur objectif est de réduire la dépendance au transport terrestre et diminuer les émissions de carbone. À l’avenir, elle prévoit de construire un second navire et de développer son réseau en ajoutant des lignes maritimes supplémentaires.

De nouveaux services seraient en cours d'élaboration, tels qu'une ligne transatlantique, une liaison maritime directe avec l'Afrique de l'Ouest et une liaison régionale dans l'océan Indien. Plus d'informations : wind.coop.