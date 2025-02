« Jusqu’à 15 000 conteneurs », Hyundai dévoile un gigantesque navire cargo nucléaire !

Le décarbonisation du transport maritime constitue une priorité à l’échelle mondiale. Selon les statistiques, ce secteur représente actuellement près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pire encore, si aucune mesure n’est adoptée pour réduire l’impact environnemental des navires, ce taux pourrait dépasser les 10 % au cours des prochaines décennies. Face à cet avenir pour le moins inquiétant, Hyundai, par l’intermédiaire de sa filiale HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE), travaille sur ce qui pourrait devenir le premier porte-conteneurs au monde à bénéficier d’une propulsion nucléaire. La conception du navire a été rendue public lors de la conférence New Nuclear for Maritime Houston Summit qui s’est tenue à Houston, aux États-Unis, le 12 février dernier.

Un navire à propulsion nucléaire de grande capacité

Capable de transporter jusqu’à 15 000 conteneurs, le cargo révolutionnaire de Hyundai utilisera la technologie des petits réacteurs modulaires (mieux connue sous l’acronyme anglais SMR). Pour rappel, les SMR — ou PRM en français — sont des réacteurs nucléaires de petite taille plus faciles à déployer que les réacteurs nucléaires conventionnels. De plus, ils posent beaucoup moins de contraintes en termes de sécurité. Ce projet ambitieux du géant sud-coréen a obtenu l’approbation de l’American Bureau of Shipping (ABS). Une société américaine œuvrant pour la promotion de la sécurité, du respect de l’environnement, de la fiabilité et de l’efficacité dans l’univers du transport maritime.

Un projet d’envergure

Dans le cadre du développement de son navire de charge à propulsion nucléaire, Hyundai travaillera ainsi en étroite collaboration avec l’ABS. « Les navires à propulsion nucléaire peuvent changer la donne sur le marché actuel de la construction navale où la neutralité carbone est en train d’émerger. ABS et HD KSOE contribueront à accélérer la commercialisation de la technologie nucléaire marine sur le marché mondial de la construction navale ». Déclaration dans un communiqué de Patrick Ryan, directeur technique de la célèbre société américaine de classification maritime fondée en 1862.

Un concept qui séduit

À noter qu’Hyundai n’est pas la seule entreprise à s’intéresser à la mise en œuvre de la propulsion nucléaire dans le domaine du transport maritime civil. Comme le note notre source, Lloyd’s Register, CORE POWER et Maersk sont aussi présentes dans la course. L’année dernière, le trio a même annoncé le lancement d’une étude de faisabilité visant à évaluer la capacité des porte-conteneurs alimentés par un réacteur de quatrième génération à décarboner le transport maritime.

En tout cas, le concept devrait permettre de libérer plus d’espace dans les navires grâce à l’élimination des systèmes d’échappement des moteurs et des réservoirs de carburant. Cela devrait logiquement avoir un impact positif sur la capacité de chargement. Plus d’infos : prnewswire.com. Que pensez-vous de ce projet de porte-conteneur à propulsion nucléaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .