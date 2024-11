La start-up suisse Deep Atomic dévoile le MK60, un mini réacteur nucléaire de 60 MW

Avec un monde de plus en plus connecté, le nombre des centres de données en service augmente en flèche dans les quatre coins de la planète. Une tendance qui accroit également la quantité d’énergie nécessaire pour le fonctionnement de ces infrastructures informatiques souvent de taille importante. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les centres de données représentent près de 1,5 % de la consommation électrique mondiale, soit l’équivalent d’environ 70 % de la consommation électrique en France en 2022 qui s’élevait à 459 TWh. Ce taux devait augmenter rapidement au cours des prochaines années avec l’importance croissante que nous accordons à l’intelligence artificielle et aux cryptomonnaies. Le fabricant suisse Deep Atomic a justement conçu le MK60 pour faire face à cette demande en perpétuelle évolution.

Réduire l’impact environnemental du numérique

Le MK60 est un petit réacteur nucléaire à eau sous pression procurant une puissance électrique et une capacité de refroidissement de 60 MW. Pensé pour répondre aux besoins énergétiques des centres de données et d’autres infrastructures numériques à forte consommation, ce projet inclut les services cloud, l’intelligence artificielle (IA) et les cryptomonnaies. Il vise à soutenir la croissance du numérique tout en réduisant les émissions de carbone associées. Selon les explications de William Theron, fondateur et PDG de Deep Atomic, la conception centrée sur les data centers vise également à réduire les coûts d’exploitation.

Répondre aux besoins énergétiques réels des centres informatiques

L’aspect compact de ce mini réacteur nucléaire est loin d’être le fruit du hasard. En limitant la puissance à 60 mégawatts, au lieu d’en proposer plus, Deep Atomic affirme mettre à la disposition de ses clients une solution adaptée aux réels besoins des centres de données. « Un réacteur de 60 MW avec une capacité de refroidissement supplémentaire de 60 MW atteint un point idéal pour les centres de données […]. Il est suffisamment grand pour alimenter une infrastructure de calcul importante, mais suffisamment petit pour permettre un déploiement et une mise à l’échelle modulaire », a souligné Freddy Mondale, responsable de l’ingénierie de l’entreprise helvétique.

Une conception évolutive

Le MK60 est adapté aux centres de données situés dans des endroits où le réseau électrique public est obsolète et peu fiable. Grâce à son design discret et sûr, il peut être déployé à proximité des zones urbaines pour une latence plus faible et une puissance de calcul élevée. Ce qui rend également ce système de production d’énergie intéressant, c’est le fait qu’il arbore un design mettant l’accent sur l’évolutivité.

Concrètement, il est possible d’atteindre une capacité de production allant jusqu’à 1 GW en multipliant le nombre de réacteurs en service afin de suivre l’évolution de la demande énergétique. Plus d’infos : deepatomic.com. L’arrivée sur le marché de ce type de réacteurs nucléaires vous semble-t-elle une bonne solution ? Qu’en est-il de la sécurité ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .