Westinghouse devrait bientôt commercialiser son mini réacteur nucléaire eVinci de 5MW

Dans un monde en quête d’alternatives durables au pétrole, le nucléaire constitue une piste de plus en plus privilégiée. Alors que les recherches visant à concevoir un réacteur à fusion opérationnel s’intensifient dans les quatre coins du monde, l’entreprise américaine Westinghouse apporte une innovation qui pourrait révolutionner le secteur énergétique. Sa solution consiste en un microréacteur nucléaire basé sur le principe de la fission nucléaire spatiale. Une conception qui a permis d’éliminer les besoins en pièces mobiles ainsi qu’en eau pour le refroidissement. Le Westinghouse eVinci a aussi l’avantage d’être compact, il peut être transporté par camion et d’avoir une « très » faible empreinte carbone. À cela s’ajoute le fait qu’il est facile à remplacer lorsque le combustible est épuisé.

Pour rappel, cette infrastructure nucléaire révolutionnaire a été présentée fin 2023. Hormis les points positifs évoqués ci-dessus, son atout réside aussi dans son coût qui promet d’être nettement inférieur à celui des réacteurs nucléaires conventionnels. En effet, l’eVinci coûterait aux alentours de 100 millions d’euros l’unité, contre plusieurs milliards de dollars pour ces derniers. Le prix devrait d’ailleurs baisser à mesure que le volume des ventes augmente. Mais avant de pouvoir commercialiser sa technologie, Westinghouse devrait d’abord obtenir le feu vert du National Reactor Innovation Center. À ce sujet, l’entreprise a récemment soumis un rapport préliminaire de conception de sécurité (PSDR) auprès de cet organisme rattaché au ministère américain de l’Énergie.

Today, we announced that our eVinci™ Microreactor team has reached a big milestone with the submission of our Microreactor Preliminary Safety Design Report to @ENERGY's @NRICnuclear. Westinghouse is the first reactor developer to do so!

This is an important step towards siting… pic.twitter.com/tjC6fWHft2

— Westinghouse Nuclear (@WECNuclear) September 16, 2024