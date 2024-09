Un étudiant à réussi à construire un réacteur nucléaire à fusion avec moins de 2 000 € et une IA

Alors que les projets de recherche à grande échelle visant à créer un réacteur à fusion nucléaire fonctionnel se multiplient à travers le monde, Hudhayfa Nazoordeen veut visiblement lui aussi faire progresser les choses. Malgré son expertise limitée dans ce domaine et un budget dérisoire, cet étudiant en mathématiques à l’Université de Waterloo, au Canada, a réussi à construire un petit réacteur à fusion dans sa chambre. Concrètement, il s’est appuyé sur le chatbot Claude AI d’Anthropic et n’a dépensé que près de 2000 dollars américains, soit environ 1800 €. Il convient toutefois de souligner que bien qu’il soit parvenu à produire du plasma, le réacteur expérimental n’a pas réalisé une fusion nucléaire complète.

Une réalisation plutôt rapide

Le jeune scientifique a mis près d’un mois pour accomplir ce projet pour le moins passionnant. Au cours de la première semaine, il a acheté les pièces nécessaires auprès de l’enseigne américaine McMaster-Carr, dont un transformateur de 12 kV et un transducteur MKS-901p. La phase de construction a commencé la deuxième semaine. Hudhayfa Nazoordeen a entamé cette étape par l’élaboration de la chambre principale. Il a ensuite assemblé le circuit redresseur. Plus tard, il a cherché un moyen de connecter le transformateur à une enseigne au néon. Le transducteur lui a permis de créer un système de vide.

in a couple weeks, i built a nuclear fusor in my bedroom – with zero hardware experience the secret? Claude sonnet 3.5 + projects a glimpse into the process below pic.twitter.com/H4261f5bCy — HudZah ⁂ (@hud_zah) August 23, 2024

Une réussite

Selon les explications de l’étudiant, la mise au point du système de vide nécessaire au fonctionnement du réacteur miniature a été la partie la plus difficile du projet en raison des nombreuses fuites qu’il a dû colmater. Quoi qu’il en soit, au bout de quatre semaines de travaux acharnés, il est parvenu à créer un vide de 25 millionièmes d’atmosphère. Un exploit qui a par la suite permis à sa petite machine de produire du plasma. Hudhayfa Nazoordeen affirme avoir bénéficié du soutien d’un certain nombre d’ingénieurs de son université. De plus, il a développé son projet en s’inspirant d’un réacteur à fusion électrostatique qu’une certaine Olivia Li a construit dans son appartement à New York.

Un concept séduisant

Par ailleurs, comme indiqué plus haut, le jeune scientifique a utilisé Claude 3.5 Sonnet, un chatbot dont la puissance est comparable à celle de ChatGPT. « J’ai transmis à Claude toutes mes fiches techniques, et cela m’a beaucoup aidé », a-t-il expliqué. Certes, le réacteur fait maison de Nazoordeen n’est pas capable d’entrainer une fusion nucléaire, mais cet exploit prouve que le concept intéresse un grand nombre de personnes. En effet, les centrales reposant sur cette technologie pourraient un jour révolutionner le secteur énergétique en permettant de produire de l’électricité de manière propre et illimitée. L’étudiant a partagé son exploit sur X (anciennement Twitter). Que pensez-vous de ces projets individuels de miniaturisation de réacteurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .