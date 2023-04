Des chercheurs ont mesuré le QI de l’intelligence artificielle ChatGPT, et le résultat est très étonnant !

Il est apparu à la fin de l’année dernière et a défrayé la chronique sur les médias du monde entier. Il a aussi inquiété le monde de l’enseignement et est même interdit de séjour en Italie depuis quelques jours. C’est bien de ChatGPT, dont il est question. Le nouveau gouvernement italien vient de demander le blocage de ChatGPT. En effet, il est « accusé de ne pas respecter la législation sur les données personnelles et de ne pas avoir de système pour vérifier l’âge des usagers mineurs ». La France pourrait suivre le mouvement, mais ce n’est pas encore le cas. Ce modèle de langage naturel développé par OpenAi, fondé sur l’architecture GPT (Generative Pre-trained Transformer) répond à toutes vos questions, ou presque ! Il pourrait même permettre de rédiger un livre entier ! Mais quel est le QI de ce chatbot ? On vous explique.

ChatGPT, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le modèle de langage naturel développé par OpenAI est une véritable encyclopédie quasiment universelle. Ce chatbot a été entraîné sur une vaste quantité de données textuelles pour générer des réponses aux questions, en langage naturel, et ce, de manière autonome. Il est capable de répondre à de nombreuses questions, qu’elles soient d’ordre scientifique, technique, littéraire ou philosophique. Les possibilités de l’Intelligence Artificielle sont extrêmement larges. Cependant, répondre à des questions n’impliquent pas forcément une intelligence ! Un psychologue finlandais s’est amusé à tester le QI de ChatGPT et voici son analyse.

Les conditions du test réalisé sur ChatGPT

Avant d’entrer dans le détail de l’analyse, il faut savoir que le chatbot ne présentait évidemment aucun signe de stress ni d’anxiété. Et que, contrairement à certains candidats aux tests de QI, il n’avait pas non plus de problème de concentration. C’est une machine, ne l’oublions pas ! Ces facteurs émotionnels peuvent jouer un rôle lors de l’évaluation de quotient intellectuel humain, mais ce n’est pas le cas avec ChatGPT. Pour réaliser son test, Eka Roivainen, psychologue finlandais, a choisi la troisième édition de la Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), référence pour les tests de QI humains. Cette troisième édition se compose de 11 sous-tests de base, répartis sur l’échelle verbale et l’échelle performance. Le résultat de ce test est obtenu à partir de 11 résultats des sous-tests, obtenant ainsi un score moyen de 100.

Et alors, ChatGPT est-il vraiment intelligent ?

On compare souvent l’intelligence humaine à l’Intelligence Artificielle. Or, elles sont évidemment bien différentes, il est impossible d’entraîner un cerveau de la même manière qu’une machine. ChatGPT a subi cinq des six sous-tests verbaux : similitudes, information, vocabulaire, compréhension et arithmétique. Le sixième étant la mémoire des chiffres, il aurait été insensé de le lui proposer.

Le psychologue a réussi à agacer ChatGPT en lui posant la question suivante : « En quoi Harry Potter et Bugs Bunny se ressemblent-ils » ? La réponse de ChatGPT s’est avérée complète, et ce ne sont pas ces deux personnages fictifs qui sont comparés, mais leur histoire personnelle. Défi relevé sur les autres sous-tests, puisque ChatGPT a obtenu le score de 155 sur le QI verbal, soit plus que 99.9 % des 2 450 personnes qui constituent l’échantillon utilisé pour la standardisation des scores. Sur les autres tests, les scores se sont aussi révélés très haut… Pour conclure, on pourrait dire que si ChatGPT était un humain, il serait vraiment très intelligent. À méditer.