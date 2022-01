Quelle espèce animale dominera la Terre par son intelligence si les humains disparaissaient tous ?

La vie est un phénomène naturel observé seulement sur la planète terre, et elle se manifeste au travers des êtres vivants. Ce qui différencie un être vivant des objets est sa capacité de former lui-même sa propre substance à partir de celle qu’il trouve dans son milieu. En d’autres termes, il peut se régénérer, se reproduire et développer son organisme ainsi que développer d’autres capacités.

L’Homme se distingue de tous les êtres vivants par son intelligence supérieure et sa conscience. C’est le seul être à cuire sa nourriture, à avoir conscience de sa nudité et à avoir créé des habits pour y remédier. Il est également le seul à avoir créé les notions de technologie, de médecine et d’autres sciences grâce à son intelligence. En d’autres termes, l’Homme a grandement participé à l’évolution du monde en trouvant des solutions à beaucoup de problèmes et en anticipant les situations futures.

Que se passerait-il sur Terre si les humains venaient à disparaître ?

Si les humains disparaissaient tous, quels êtres vivants auraient les compétences et l’intelligence nécessaires pour créer un monde complexe et diversifié comme le nôtre ? Des études scientifiques sur le séquençage de gênes donnent des réponses à court terme à cette grande question.

Ainsi, Martha Reiskind, une écologiste moléculaire à la North Carolina State University a déclaré que si demain, il n’y avait plus d’Hommes sur terre, le changement climatique continuerait à conduire les autres espèces à s’adapter à la sécheresse pour assurer leur survie. Les espèces qui supportent le froid continueront à survivre. Toutefois, les ours polaires et les pingouins auraient très peu de chances de survie dans les millénaires suivant la disparition des humains.

Dougal Dixon, un géologue, écrivain scientifique et auteur du livre spéculatif « After Man : A Zoology of the future », se base quant à lui sur la convergence. Pour information, la convergence est une évolution de processus par lequel deux organismes indépendants finissent par développer des traits similaires afin de pouvoir cohabiter dans un environnement particulier. En d’autres termes, l’être qui survivra après l’Homme devra avoir des mains habiles, ou au moins des pouces de substitution, et être d’une grande intelligence.

Pour le moment, l’intelligence humaine reste inégalable

Cependant, les insectes sont aussi des candidats potentiels car ils peuvent s’adapter à différents types d’environnements. Il est donc possible que les insectes envahissent le monde après la disparition de l’Homme si l’on suppose qu’ils résistent au changement climatique, rapporte Livescience.

Toutefois, ce ne sont que des suppositions et des spéculations, car nul ne saurait prédire ce qui pourrait réellement se passer ni même si une autre espèce pourrait développer une intelligence semblable à celle de l’Homme après sa disparition.