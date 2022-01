Ce jeune garçon britannique est plus intelligent qu’Albert Einstein (162 au test de QI de Mensa)

L’homme le plus intelligent de l’histoire est sûrement Albert Einstein. Mais il se pourrait qu’un jeune garçon vienne d’obtenir un score de QI supérieur à cette légende. Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, un jeune garçon de 12 ans vient d’être accepté dans le club du QI élevé.

Pour vous donner une idée, Albert Einstein possédait un quotient intellectuel de 160. Barnaby Swinburn quant à lui, possède un score de QI de 162. Ce qui veut dire que le jeune garçon est plus intelligent que le physicien.

Le jeune garçon plus intelligent qu’Albert Einstein

Récemment, Barnaby Swinburn s’est vu devenir le jeune garçon plus intelligent que le physicien théoricien Albert Einstein. Âgé de seulement 12 ans, le jeune garçon originaire de Bristol vient d’obtenir les résultats de son test Mensa. Et les résultats sont plus qu’encourageant !

Barnaby vient d’être accepté dans le club dans le club du QI élevé et ce n’est pas pour rien ! En effet, le jeune garçon a obtenu un score de 162 à un test de QI qui se déroule en deux temps. Dans le premier, il fait parti du premier pourcent et dans le second des quatre pourcents les plus élevés.

Ghislaine, mère de Barnaby, déclare avoir toujours su que son fils était très intelligent. Cependant, elle ne s’attendait sûrement pas à ce qu’il le soir autant. Selon elle, son fils a toujours adoré les mathématiques. En effet, dès son plus jeune âge, Barnaby pratiquait les mathématiques. C’est de lui-même qu’est venu l’idée de passer ce test de QI Mensa afin de mieux se comprendre. Le jeune garçon a achevé le test ce 11 décembre.

Quels sont les différents tests que Barnaby a effectués ?

Le test Mensa n’est pas le premier que le jeune garçon a effectué. En effet, il avait déjà procédé à plusieurs tests. Lors de son premier test Cattell II B, Barnaby a obtenu un score de 162 le classant dans le premier pour cent des participants. Pour ce qui est du second test Culture Fair, le jeune garçon a obtenu un score de 128 ce qui le classe dans le top 4%.

Grâce aux scores obtenus à ces différents tests, Barnaby espère étudier à l’Université d’Oxford. Le métier de ses rêves est, pour lui, sans aucune hésitation programmeur informatique. Le jeune garçon a même déjà prévu de s’inscrire à des cours de programmation pour son anniversaire. Et ce malgré son jeune âge !

Mais au fait, qu’est-ce que le quotient intellectuel ?

Le quotient intellectuel est une mesure la capacité mentale d’un individu. En d’autres termes, le niveau d’intelligence de celui-ci. Afin de mesurer cette capacité mentale, le participant est soumis à une série de test incluant différents domaines.

Le score moyen de la population ayant effectuée ce test de QI est de 100. Ce qui veut dire que les personnes obtenu un score plus élevé son plus intelligents que la moyenne. En revanche, ceux obtenant un score moins élevé son considéré comme moins intelligents que la moyenne.

Bien que ces tests ne soient pas réellement fiables, ils sont beaucoup utilisés afin de déterminer le niveau d’intelligence de quelqu’un. Et autant dire que notre jeune garçon de 12 ans est bien au-dessus de la moyenne mondiale !