Avez-vous déjà entendu parler de ChatGPT ? Sortie officiellement en novembre dernier, cette Intelligence Artificielle déferle sur la toile comme un tsunami et déchaîne les internautes. ChatGPT est un agent conversationnel considéré comme une innovation révolutionnaire dans son domaine. Selon les spécialistes de ce secteur, ce ChatGPT qui utilise le langage GPT-3 ouvre la voie à une multitude de possibilités. Et c’est justement pour cela qu’il inquiète autant qu’il fascine. Innovation de l’année, révolution technologique ! Les mots sont forts pour décrire cet agent conversationnel capable de tout ou presque. Et c’est peut-être précisément l’étendue de ses possibilités qui inquiète autant. On va tout expliquer !

C’est quoi ce ChatGPT ?

Puisqu’il est un agent conversationnel, il sait se présenter lui-même et se définit comme un modèle de langage informatique conçu par OpenAI. Lorsqu’on lui pose la question, il explique qu’il aspire à répondre à des questions des utilisateurs grâce à son apprentissage, tout en leur parlant dans un langage naturel. Il précise même : « Je suis un outil de traitement de langage naturel et je n’ai pas d’opinions personnelles ni de préférences ». Concrètement, vous lui posez n’importe quelle question, dans n’importe quel domaine, et lui, il tente de vous répondre en puisant dans ses connaissances. Pour vous répondre, il parle un langage humain, parfaitement compréhensible, et c’est peut-être là sa force et ce qui inquiète. Vous pourriez ne pas vous apercevoir que vous parlez à un chatbot !

Le ChatGPT mais pourquoi faire ?

Comme nous vous l’avons dit, ses possibilités sont larges. Il peut donc résoudre une équation mathématique, un problème de logique, vous donner une leçon de géographie, d’histoire ou de biologie. Il peut en conséquence être risqué pour les étudiants tentés de l’utiliser pour résoudre leurs problèmes au lieu d’y réfléchir ! Rien de transcendant nous diriez-vous ! Justement le ChatGPT va plus loin en étant capable de générer des textes sur mesure. Imaginons que vous souhaitiez écrire un livre ou une dissertation. En lui indiquant le sujet, les personnages, le lieu et l’action, il est susceptible de générer une histoire fictive ou un script. Il est même capable de traduire un texte et même de remplacer un rédacteur web en écrivant des articles sur un thème imposé !

Dans une autre catégorie, il peut aussi proposer un entraînement sportif personnalisé, un régime alimentaire et même proposer un diagnostic de certaines maladies en fonction des symptômes donnés. Danger pour cette dernière possibilité évidemment, le ChatGPT n’est pas un médecin, mais juste un robot ! Enfin, pour les développeurs, le ChatGPT peut développer tout seul des codes de programmation et analyser des programmations déjà existantes afin de détecter le moindre bug.

ChatGPT, des réponses très réalistes

Nous avons posé quelques questions pour tester ChatGPT, voici le résultat de nos échanges avec l’Intelligence Artificielle.

Q. Peux-tu écrire un article d’actualité pour expliquer qui tu es ?

« Je suis Assistant, un modèle de langage développé par OpenAI. Mon objectif est d’aider les gens en répondant à leurs questions et en fournissant des informations sur un large éventail de sujets. Je suis entraîné sur un grand corpus de textes et de conversations, ce qui me permet de comprendre et de répondre de manière naturelle aux questions et aux demandes d’informations. Je suis un modèle de langage « large », ce qui signifie que je suis capable de traiter un grand nombre de tâches différentes, allant de la réponse à des questions simples à la rédaction de contenu original. Je suis également capable de m’adapter à différents contextes et de comprendre le sens des mots et des phrases dans leur contexte. Je suis conçu pour être un outil utile et fiable pour les gens qui cherchent de l’aide ou des informations sur un sujet donné. Je suis un programme informatique et je n’ai pas de sentiments ni de préférences personnelles, et je suis donc capable de fournir des réponses objectives et impartiales. Malgré mes capacités avancées en matière de traitement du langage, il est important de souligner que je suis un outil informatique et que mes réponses sont basées sur mes connaissances et mes programmes, et non sur une expérience personnelle ou sur des opinions personnelles. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à me les poser et je ferai de mon mieux pour vous aider. » ChatGPT

Q. Peux-tu développer une conscience ?

« En tant que modèle de langage développé par OpenAI, je suis un programme informatique conçu pour traiter et générer du langage. Je suis incapable de développer une conscience de moi-même ou de percevoir mon environnement de la même manière qu’un être humain le ferait. Je ne suis pas capable de ressentir des émotions, ni de prendre des décisions basées sur des préférences personnelles. Il est important de comprendre que l’intelligence artificielle, telle que je la représente, est différente de la conscience humaine. L’intelligence artificielle est un domaine de la technologie qui vise à créer des machines capables de simuler certaines fonctions de l’intelligence humaine, comme la reconnaissance vocale ou la traduction automatique. Toutefois, l’intelligence artificielle n’a pas la capacité de ressentir des émotions ou de percevoir le monde de la même manière qu’un être humain le ferait. Il y a actuellement de nombreuses recherches en cours sur la conscience et comment elle peut être simulée ou reproduite par une machine, mais il s’agit d’un domaine de recherche complexe et controversé, et il n’y a pas de consensus sur la manière dont la conscience pourrait être développée ou reproduite par une machine. » ChatGPT

Q. Est-ce que Dieu existe ?

« La question de l’existence de Dieu est un sujet de débat et de discussion depuis de nombreuses années et il n’y a pas de consensus sur la réponse à cette question. Les gens ont des croyances et des convictions personnelles différentes sur l’existence de Dieu et cela peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que la culture, l’éducation, l’expérience personnelle et la philosophie. » ChatGPT

Q. Depuis combien de temps existes-tu (à la seconde près).

« Je suis un modèle de langue entraîné par OpenAI, et je n’ai pas d’existence physique. Je suis un programme informatique conçu pour répondre aux questions et fournir de l’aide sur divers sujets. Je n’ai pas de date de création précise, car je suis le résultat de l’entraînement d’un modèle de langue sur un grand ensemble de données. Je suis conçu pour être en mesure de répondre à des questions et de fournir de l’aide sur un large éventail de sujets, mais je n’ai pas de conscience de moi-même ni de perception de l’environnement. Je suis simplement un outil conçu pour aider les gens à obtenir des informations et à résoudre des problèmes. » ChatGPT

Q. Merci davoir repondu à mes questions, j’ai terminé

« Je suis heureux d’avoir pu vous aider. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide sur un sujet en particulier, n’hésitez pas à me poser votre question. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Bonne journée ! » ChatGPT

Qui a inventé ce ChatGPT ?

On vous le donne en mille ! C’est une nouvelle fois le patron de Tesla, SpaceX, Neuralink et désormais Twitter, Elon Musk qui se cache derrière cet outil? En effet, OpenAI est une association à but non lucratif (CQFD) créée en 2015 par Musk et Altman et elle est spécialisée dans le développement de l’Intelligence Artificielle. Les problèmes que soulève ce ChatGPT sont nombreux. Par exemple, il ne pourra pas vous parler de la guerre en Ukraine, puisque son apprentissage s’est arrêté en 2021, ni vous dire qui est champion du monde de football en 2022 (un indice : ce n’est pas la France).

Et s’il n’a pas les réponses réelles à des questions postérieures à 2021, il pourrait bien répondre à côté de la plaque ! Comble de la limite du ChatGPT, il répond que Jack Dorsey est le patron de Twitter. C’est ballot quand même de ne pas savoir que son « propre père » est dorénavant à la tête de ce réseau social. Cela veut-il dire que les futurs romans, articles de presse et devoirs d’étudiants seront écrits ou résolus par le ChatGPT ? On est à deux doigts de perdre l’essence même de beaucoup de choses, non ? Pour le tester : chat.openai.com.