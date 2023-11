Soutenue par Bill Gates, Carbon Casting veut enterrer le carbone pendant 1 000 ans dans des briques végétales

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne suffit plus pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et contenir l’élévation des températures à 1,5 °C. Selon les experts, il est aussi crucial de séquestrer le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère. Selon l’Agence internationale de l’énergie, nous devrions parvenir à éliminer 1,6 Gt de CO₂ par an d’ici 2030, 4 Gt d’ici 2035 et 7,6 Gt de CO₂ à partir de 2050. Aujourd’hui, certains pays utilisent déjà des technologies de capture directe de l’air (DAC) afin d’extraire le dioxyde de carbone de l’air à l’aide de machines complexes, coûteuses et énergivores.

Avec les systèmes DAC actuels, on doit dépenser entre 600 et 1 000 $ (entre environ 500 et 900 €) pour capturer et stocker une seule tonne de CO₂. D’ailleurs, cette méthode possède une capacité assez limitée (10 000 t par an). Pour maximiser et généraliser l’élimination de carbone dans l’air, il est de mise de surmonter ces différents obstacles (coût, capacité, accessibilité…). Ce faisant, la start-up américaine Graphyte a mis au point une nouvelle approche de séquestration permanente de CO₂. Celle-ci serait moins coûteuse, évolutive et plus facile à mettre à l’échelle. Découverte.

Une approche de séquestration de CO₂ durable et évolutive

Selon Barclay Rogers, PDG de Graphyte, les solutions actuelles ne permettent pas d’éliminer suffisamment de dioxyde carbone de l’atmosphère pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. C’est pour cette raison que la technologie « Carbon Casting » (coulée de carbone) a été conçue. Celle-ci serait la première et la seule solution de séquestration de CO₂ permanente et évolutive au monde. Elle fonctionne sans utiliser une grande quantité d’énergie, contrairement aux systèmes DAC existants. En effet, cette approche se passe en deux étapes.

D’abord, la capture du dioxyde de carbone s’effectue naturellement grâce à la photosynthèse dans les plantes vivantes. En revanche, en raison de leur décomposition ou de leur incinération au cours de leur traitement, les déchets végétaux émettent du dioxyde de carbone, du méthane (CH4) et du monoxyde d’azote (N2O). C’est là qu’intervient cette start-up en utilisant l’ingénierie pour empêcher le rejet de ces gaz polluants dans l’atmosphère. Concrètement, son équipe a développé un procédé permettant de séquestrer le CO₂ absorbé par les végétaux sur de longues périodes.

Le fonctionnement de cette technologie de « coulée de carbone »

Cette entreprise récupère de la biomasse résiduelle telle que la sciure de bois, les chutes de bois et les coques de riz auprès des industries du bois et des exploitations agricoles. Ensuite, ces déchets sont complètement séchés afin d’empêcher le développement des microbes qui déclenchent la décomposition végétale (responsable de la production de gaz à effet de serre). Une fois déshydratés, ils sont comprimés en blocs très serrés. Ces derniers sont recouverts de barrières imperméables à l’eau et au gaz, deux éléments susceptibles de redémarrer le processus de décomposition de la biomasse.

Ces blocs de carbone sont enfin placés sous terre. Graphyte prévoit de les enterrer sous des terres agricoles exploitées et sous de vastes parcs solaires. Selon elle, cette technologie permet de stocker des milliards de tonnes de CO₂ pendant plus de 1 000 ans, à un coût d’environ 91 € par tonne. Dans ce projet de développement de système d’élimination de carbone, cette start-up a collaboré avec l’entreprise Haynie Family Foods pour se procurer des coques de riz. Elle est financièrement soutenue par Breakthrough Energy Ventures. Elle travaille également avec plusieurs autres entreprises du monde entier, qui visent à réduire leur empreinte carbone. Plus d’informations : Graphyte.com. Que pensez-vous de cette innovation pour séquestrer le CO₂ ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .