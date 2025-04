Le stockage d’énergie à air liquide, une solution pour stocker le surplus d’électricité

Pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris, à savoir maintenir le réchauffement de notre planète à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, il est nécessaire, entre autres, de produire davantage d’électricité bas-carbone. Toutefois, cette dernière est généralement issue de sources d’énergie dites « intermittentes », telles que le solaire ou l’éolien, et la mise en place de dispositifs de stockage est donc indispensable pour assurer la fiabilité des réseaux électriques. Si certaines installations, comme les STEP (stations de transfert d’énergie par pompage), constituent des moyens d’emmagasiner le surplus d’électricité, des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et du NTNU (Norwegian University of Science and Technology) se sont penchés sur l’air liquide. Selon eux, les systèmes de stockage d’énergie à air liquide (LAES) se présentent comme d’excellentes solutions pour stocker de l’énergie pendant une durée relativement longue et à moindre coût.

L’air liquide, une technologie offrant de nombreux avantages

D’après Shaylin A. Cetegen, une doctorante au MIT et membre de l’équipe de chercheurs, le stockage d’énergie à air liquide est une solution propre, dans la mesure où il ne contient aucun contaminant. En effet, il utilise uniquement l’air ambiant pour stocker l’excédent d’électricité. Par ailleurs, ce dispositif peut être conçu avec des composants disponibles dans le commerce et ne nécessite aucun matériau rare et onéreux. Comme autre avantage de cette solution, la doctorante a cité la possibilité de l’installer n’importe où. Contrairement aux stations de transfert d’énergie par pompage, sa mise en place ne nécessite aucun site spécifique. Pour information, les LAES utilisent le surplus d’énergie pour aspirer, comprimer et refroidir l’air pour le liquéfier. Une fois que la demande dépasse l’offre, l’air emmagasiné est chauffé et décompressé dans une turbine pour produire de l’électricité.

Un système de stockage qui n’est pas encore économiquement viable

Bien que les LAES présentent de nombreux avantages, ils doivent être suffisamment attractifs et rentables pour séduire les investisseurs. Pour évaluer la viabilité économique de cette technologie, les chercheurs ont calculé la VAN (valeur actuelle nette). Pour ce faire, ils ont conçu un modèle s’appuyant, entre autres, sur une configuration spécifique de système de stockage à air liquide, des données du NREL (National Renewable Energy Laboratory) et 8 scénarios de décarbonation dans 18 zones des États-Unis. Les résultats des calculs ont montré que les LAES ne sont rentables qu’en cas de décarbonation totale d’ici à 2035, soit le scénario le moins probable, et uniquement dans des États, tels que le Texas ou la Floride. Cependant, si les systèmes de stockage à air liquide ne sont pas économiquement viables, ils ont un excellent LCOS (coût actualisé du stockage). En utilisant le même modèle, les scientifiques ont évalué ce dernier à environ 53 € par mégawattheure, quel que soit le scénario.

Les solutions pour améliorer la VAN des LAES

Pour améliorer la VAN des systèmes de stockage d’énergie à air liquide, les chercheurs ont étudié deux solutions. La première est l’amélioration de l’efficacité énergétique des dispositifs et il semblerait qu’elle n’a aucun impact positif sur leur viabilité économique. Concernant la seconde solution, elle consiste à proposer des incitations financières. Suite aux calculs, l’équipe a remarqué qu’avec des subventions allant de 40 % à 60 %, les systèmes de stockage deviennent économiquement viables, et cela, dans tous les scénarios les plus probables.

Pour Shaylin A. Cetegen, la mise en place d’incitations financières peut prendre du temps, mais peut également être réalisée du jour au lendemain, et constituerait un excellent moyen de favoriser l’adoption des LAES. Elle a également déclaré que « si les systèmes LAES ne sont peut-être pas économiquement viables en termes d’investissement aujourd’hui, cela ne signifie pas qu’ils ne seront pas déployés à l’avenir ». Plus d’informations sur l’étude : news.mit.edu. Pensez-vous que cette solution de stockage d’énergie à air liquide pourra devenir économiquement viable un jour ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .