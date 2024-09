ATOM H2, une batterie résidentielle qui converti le surplus des panneaux solaires en hydrogène

Selon le Conseil de l’UE, en 2022, la part de l’électricité verte dans le mix électrique européen a atteint 40 %. Si ces chiffres indiquent une excellente progression de l’utilisation des EnR sur le Vieux Continent, il est nécessaire de développer des solutions de stockage performantes pour emmagasiner le surplus d’énergie et réduire davantage la dépendance aux combustibles fossiles. Certes, à l’instar des ressources renouvelables, le marché des batteries résidentielles est également en plein essor, avec un TCAC estimé à 17,89 % entre 2024 et 2029, d’après Mordor Intelligence. Toutefois, ces dispositifs sont souvent coûteux, leur capacité reste encore assez limitée et leur processus de fabrication a un impact environnemental non négligeable. Afin d’offrir aux particuliers, mais aussi aux professionnels, une alternative plus performante et fiable aux batteries, trois étudiants espagnols ont développé une technologie, baptisée ATOM H2. Celle-ci permettait d’utiliser l’excédent d’énergie pour produire de l’hydrogène et de le stocker à l’état solide.

Un système de stockage utilisant de l’hydrure métallique

ATOM H2, la technologie développée par Marcel Rovira, Anna Martin et Mariona Figueras, des étudiants de l’école de design et d’ingénierie Elisava, reprend quelques caractéristiques du système « power-to-gas ». Elle utilise le surplus d’électricité généré par des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes pour produire de l’hydrogène par électrolyse. Le H2 est ensuite stocké dans un réservoir, à l’état solide, grâce à des hydrures métalliques. En fonction des besoins des utilisateurs, le H2 peut ensuite être reconverti en électricité, grâce à une pile à combustible. D’après les étudiants, leur technologie ne dégage aucune substance nocive et est respectueuse de l’environnement, dans la mesure où elle ne génère qu’un seul sous-produit, à savoir de l’eau.

Un système de stockage sûr, fiable et flexible

Hormis son côté écologique, l’ATOM H2 est une technologie plus fiable et plus sûre que les systèmes de stockage de H2 à l’état liquide ou gazeux. En effet, en utilisant des hydrures métalliques, il permet d’éviter les risques relatifs à l’utilisation de réservoir sous pression, aux températures extrêmement basses, ainsi que les pertes entraînées par l’évaporation de l’hydrogène. Par ailleurs, ce dispositif mis au point par l’équipe d’étudiants est flexible et est adapté à une utilisation résidentielle, ainsi qu’aux grandes installations industrielles. Selon les besoins énergétiques d’un logement ou d’un bâtiment à usage professionnel, il est possible d’ajouter ou de retirer aisément des unités de stockage.

Deux installations pilotes pour évaluer les performances de l’ATOM H2

Dans l’optique d’analyser les performances de l’ATOM H2 et d’identifier les possibilités d’amélioration, les trois étudiants prévoient de mettre en place deux installations pilotes. La première est destinée à Estabanell, une société évoluant dans le secteur de l’énergie située dans la région de la Catalogne, et la seconde pour Cellnex et ses tours de télécommunication. Pour information, grâce à son idée, l’équipe a remporté le défi imaginPlanet et a développé son projet dans la Silicon Valley, en compagnie de mentors.

Son invention lui a aussi permis de gagner l’iF Design Student Award, la phase nationale de The James Dyson Award . Les étudiants ont également bénéficié d’un financement pour le développement de leur dispositif de stockage d’énergie, suite à l’obtention d’un prix décerné par la Fondation La Caixa. Trouvez-vous comme moi ce projet très prometteur ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .