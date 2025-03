Segula dévoile l’intention d’une batterie domestique à air comprimé, sans terres rares

Segula Technologies est un groupe français d’ingénierie ayant été fondé en 1985. Comptant près de 15 000 salariés à travers le monde, la multinationale basée à Nanterre propose des solutions innovantes destinées à divers segments tels que l’aviation électrique, la voiture autonome et le stockage d’énergie sous-marine. Sa technologie Remora, initialement conçue pour une utilisation en mer, vient justement de faire l’objet d’une annonce pour le moins intéressante. En effet, elle se décline désormais en deux versions destinées à être utilisées sur la terre ferme. Les Remora Stack et Remora Home s’adressent respectivement aux professionnels et aux particuliers. Il s’agit de systèmes à air comprimé qui visent à faciliter le stockage de l’énergie produite par les sources renouvelables.

Une solution écologique et moins coûteuse

Protégé par un brevet, le concept mis en œuvre par Segula repose sur un processus de compression isotherme de l’air. D’après la société, sa technologie n’entraine aucune émission polluante dans la mesure où elle exploite un design qui fait l’impasse sur les terres rares. Contrairement aux batteries conventionnelles qui contiennent du lithium, du cobalt ou encore du manganèse, les Segula Remora utilisent des matériaux abondants et bon marché. Concernant le Remora Stack en particulier, il se présente sous la forme d’un conteneur de 40 pieds, c’est à dire de 12 mètres. Son efficacité est d’environ 70 %, alors que sa durée de vie est estimée à plus de 30 ans.

Une percée bénéficiant du soutien de l’UE

De son côté, le Remora Home arbore un design qui met l’accent sur la praticité et la sécurité vu qu’il est pensé pour un usage résidentiel. Il est possible de personnaliser la capacité disponible en fonction des besoins du client en ajustant la taille du compresseur ainsi que le volume de stockage d’air comprimé. Il faut savoir que le Remora Stack bénéficie du soutien de l’Union européenne dans le cadre du projet Air4NRG dont il fait partie. À travers ce programme, Segula s’engage à développer davantage sa technologie pour mieux répondre aux besoins du marché.

Bientôt testé en conditions réelles

Aussi, deux prototypes de 200 kW chacun seront déployés en Espagne où ils feront l’objet de tests en conditions réelles. Cette évaluation à grande échelle sera menée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le cabinet de conseil belge Zabala, l’université technologique française IMT Atlantique. Participent également le fabricant espagnol ABC Compressors, l’agence de communication Icons, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité français RTE et la société portugaise R&D Nester.

« Nous travaillons sur la technologie Remora et ses applications potentielles depuis une dizaine d’années […] À terme, la batterie Remora sera capable de stocker de l’énergie pendant plus de dix heures » a laissé entendre David Guyomarc’h, responsable R&D chez Segula. Plus d’infos : segulatechnologies.com. Une tel système de stockage énergétique par air comprimé pourrait-il intégrer votre installation photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .