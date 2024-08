ESS4U dévoile la Qurmit, une batterie résidentielle ininflammable (17,6 kWh) au gel-plomb-acide

Face à l’instabilité du réseau électrique dans certains pays et la montée en puissance des énergies renouvelables, les solutions de stockage résidentielles sont devenues une option particulièrement intéressante. Il faut savoir que ces dispositifs permettent également de réduire la facture énergétique en jouant sur la variation du tarif de l’électricité. L’idée consiste à recharger la batterie au moment où le prix de l’énergie est moins cher pour ensuite la décharger quand celui-ci augmente. Dans tous les cas, force est de constater que les marques semblent privilégier les cellules au lithium qui sont malheureusement moins écologiques en raison de leur composition qui inclut des métaux stratégiques tels que le cobalt et le nickel. À cela s’ajoute le risque d’emballement thermique, qui peut entrainer un incendie.

Pas de risque d’emballement thermique

Avec sa batterie de stockage résidentielle Qurmit, l’entreprise néerlandaise ESS4U, filiale de TSS4U, veut améliorer les choses avec un système arborant une conception à la fois classique et avancée. En effet, le système utilise des accumulateurs gel-plomb-acide. En d’autres termes, il est fondé sur la bonne vieille technologie des batteries plomb-acide. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il pèse plus d’une demi-tonne, plus précisément de 550 kg, alors qu’un dispositif comparable utilisant des cellules au lithium afficherait sur la balance moins de 150 kg. Quoi qu’il en soit, ESS4U promet des performances élevées ainsi qu’une grande sécurité d’utilisation.

Une durée de vie élevée

La batterie Qurmit est le fruit d’une collaboration avec VDL Groep. Pour info, ce dernier est une société néerlandaise qui intervient dans divers domaines liés à l’énergie. Le système de charge, lui, a été développé en interne par ESS4U, garantissant une excellente longévité ainsi qu’un fonctionnement sûr en toutes circonstances. À ce sujet, sachez que le dispositif de stockage énergétique à usage résidentiel promet une durée de vie de 20 ans. Le système Qurmit affiche une capacité de 17,6 kWh ainsi qu’une puissance de décharge maximale de 2,4 kW. La puissance de charge, quant à elle, est de 2 kW. La batterie est conçue pour fonctionner dans un environnement exposé à des températures allant de -40 à 55 °C.

Respectueux de l’environnement

Sa stabilité face aux variations de température fait justement partie des principaux atouts de cette nouvelle solution de stockage énergétique résidentielle. D'après ESS4U, son nouveau produit est certifié IP44. Autant dire qu'il est étanche à l'eau et à la poussière. Comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise affirme avoir porté une grande attention à l'impact environnemental. « Les cellules de la batterie du Qurmit sont constituées à 50 % de matériaux recyclés et l'ensemble de la batterie domestique est recyclable à 95 % à la fin de son cycle de vie », a expliqué son directeur général, Dop Brzesowsky. Pour l'heure, le produit est disponible uniquement aux Pays-Bas. Plus d'infos : ess4u.nl.