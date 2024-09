La batterie résidentielle Beem Battery permet d’économiser jusqu’à 80% d’électricité

Comment réaliser des économies d’énergie ? Cette question, nous sommes très nombreux à nous la poser, notamment depuis les dernières hausses des tarifs de l’électricité. En 2025, les tarifs devraient baisser, mais probablement pour repartir à la hausse en 2026, selon le site L’energeek.com. Pour les particuliers, l’une des solutions consiste à utiliser l’énergie solaire, et les batteries résidentielles pour faire baisser ses coûts. Pour ce faire, je vous propose de découvrir la Beem Battery, un système de stockage modulaire et intelligent qui permet de réduire considérablement votre dépendance au réseau électrique. Elle promet une économie de 80 % sur votre consommation d’électricité « réseau », et c’est plutôt une excellente nouvelle. Présentation.

Une capacité de stockage de 6,7 kWh à 13,4 kWh

Plusieurs choix sont possibles quant à la Beem Battery, car ces dernières peuvent être empilées pour augmenter la capacité de production. Ainsi, vous pourrez opter pour une capacité de stockage allant de 6,7 kWh à 13,4 kWh, avec une puissance d’entrée et de sortie de 7 kW. Ces valeurs vous permettront de disposer d’électricité même en cas de forte tension du réseau national. Comme je vous l’ai annoncé, l’un des principaux avantages de cette batterie est sa modularité. Vous pouvez facilement ajouter des modules de stockage supplémentaires pour répondre à l’évolution de vos besoins énergétiques au fil du temps. En d’autres termes, vous n’êtes pas obligés d’investir immédiatement dans une capacité de production de 13,4 kWh, mais pourrez y venir plus tard. C’est aussi une manière d’échelonner les investissements financiers que représente ce type d’équipement.

L’installation est à portée de tous

Pour l’installation, vous avez toujours le choix. Que vous soyez adepte du DIY (installation vous-même) ou préfériez faire appel à un professionnel, la Beem Battery s’adapte à vos préférences. Son design discret s’intègrera sans difficultés à proximité de votre compteur sans alourdir votre décoration intérieure. De plus, en termes de garanties, elle est de 15 ans et peut fonctionner jusqu’à 6 000 cycles avec une efficacité de 60 %, grâce à sa technologie lithium-fer-phosphate (Li-ion LFP), cette batterie procure un stockage robuste et sécurisé. Avec la Beem Battery, vous vous assurerez la tranquillité d’esprit pour quelques années, et pourrez aussi l’emporter lors d’un déménagement, par exemple.

La Beem Battery, combinée aux panneaux solaires

Bien entendu, pour obtenir un maximum de résultat, la Beem Battery se doit d’être combinée avec différents kits solaires. C’est le cas, entre autres, du Beem Roof, pour une installation photovoltaïque en toiture, ou du Beem Kit pour des solutions solaires prêtes à brancher. Ainsi, vous pouvez créer un système complet, conçu pour maximiser l’autoconsommation de l’énergie solaire. Avec un investissement initial à partir de 7 500 € (installation DIY) ou 11 900 € (pose incluse, aides déduites), le solaire et l’électricité gratuite stockée sont à la portée du plus grand nombre.

Un exemple d’économies possibles à Marseille (13)

Bien entendu, la capacité de production dépendra de la région d’installation. Par conséquent, elle sera plus importante dans le sud que dans le nord de la France, c’est une évidence ! Mais, prenons l’exemple d’un foyer à Marseille équipé de panneaux solaires d’une puissance de 3 kWc en toiture. Grâce à la Beem Battery, ce foyer peut atteindre jusqu’à 75 % d’autonomie énergétique et économiser jusqu’à 1 485 € par an sur sa facture d’électricité. De plus, l’hiver approchant, personne ne sera à l’abri de coupures de courant en cas de surconsommation.

La Beem Battery, vous permettra de palier ces coupures, et de continuer à profiter de votre chauffage, ou de votre série préférée… Pour de plus amples informations, ou une demande de devis, rendez-vous sur le site officiel : Beem Energy.

