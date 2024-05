Beem Battery : une batterie résidentielle de 13,4 kWh pour l’autoconsommation (jusqu’à 80 %)

Depuis quelques années, l’énergie solaire est très sollicitée, car c’est une énergie propre, renouvelable et gratuite. Son utilisation réduit les émissions de gaz à effet de serre, largement responsable du réchauffement climatique, contrairement aux énergies fossiles. En France, la filière solaire photovoltaïque s’est fortement développée à partir de 2009. En 2022, la production a connu une hausse de 31 % par rapport à l’année précédente, comme l’indique le site du Ministère de la transition énergétique. Actuellement, de nombreux foyers s’équipent de panneaux solaires et certains d’entre eux s’intéressent de plus en plus aux batteries résidentielles. Pour répondre à leurs attentes, la start-up française Beem a décidé de lancer un dispositif de stockage d’énergie solaire, baptisé Beem Battery.

Une batterie de stockage modulaire et intelligente

Grâce à sa capacité modulaire, la batterie de Beem Energy permet un stockage sur mesure, allant de 6,6 kWh à 13,4 kWh. Elle offre aux utilisateurs la possibilité de connecter 2 à 4 modules de 3,3 kWh chacun, mais également de gérer, de suivre et de contrôler en temps réel leur production et leur consommation d’énergie grâce à l’application Beem Energy. À tout moment, ils peuvent s’informer sur le vieillissement de la batterie, le niveau d’énergie stockée, la puissance instantanée d’entrée et de sortie, le taux de charge et de décharge, etc. Avec la Beem Battery, la start-up a misé sur un design modulable et une technologie de pointe pour séduire les foyers français.

Une batterie résidentielle fiable, robuste et pratique

Ce dispositif de stockage se veut robuste, fiable et facile à installer. Il est conçu en lithium fer phosphate (Li-ion LFP), garantissant 6 000 cycles à 60 % d’état de santé, soit environ 15 ans. En outre, les utilisateurs peuvent l’installer eux-mêmes, dans un espace intérieur ou extérieur, à l’abri de la pluie et du soleil. Côté performance et efficacité, l’entreprise française assure que cette batterie de stockage solaire n’a rien à envier à celles de la concurrence.

Selon Pierre-Emmanuel Roger, Directeur Technique de Beem, « cette gamme (Beem Battery et Beem On) résulte de plus de cinq ans de recherche et de développement, accompagnés de nombreux tests consommateurs tout au long du processus de création ». Pour information, la Beem On est destinée à ceux qui ne disposent pas encore de panneaux photovoltaïques. Cette station solaire bifaciale et prête à brancher peut-être combinée avec la Beem Battery pour une autoconsommation optimisée.

Des économies d’énergie et d’électricité

Selon la start-up française, cette batterie domestique peut offrir jusqu’à 80 % d’autonomie si elle est associée à une installation photovoltaïque de 3 kWc, placée sur le toit. Ce qui permet aux foyers d’économiser jusqu’à 1 485 € sur leur facture annuelle d’électricité, tout en réduisant significativement leur empreinte carbone. La jeune pousse présente ce dispositif de stockage résidentiel comme une option incontournable pour ceux qui cherchent à économiser et à embrasser un avenir énergétique plus vert.

Ce dispositif peut non seulement stocker l’énergie solaire, mais il peut aussi se substituer automatiquement au réseau électrique en cas de coupure de courant, grâce au mode « backup ». Pour information, la Beem Battery est disponible en précommande à partir de 7 500 € (kits solaires et batterie inclus, hors pose). Plus d’informations : beemenergy.fr. Que pensez-vous de cette batterie électrique de stockage française ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez