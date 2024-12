MicroBox 800, une batterie résidentielle modulaire (8 kWh) pour les panneaux solaires de balcon

Les panneaux solaires destinés aux balcons offrent de nombreux avantages non négligeables. D’une part, leur installation ne nécessite généralement pas l’intervention d’un professionnel et d’autre part, ils sont moins onéreux que les installations de toiture classiques. Selon Hello Watt, il faut prévoir entre 700 et 750 € pour acquérir un modèle plug & play d’une puissance de 400 Wc, proposé par des fabricants comme Sunology ou Sunethic. Toutefois, s’ils sont peu coûteux et faciles à mettre en place, leur production annuelle d’énergie est plus faible que celle des panneaux photovoltaïques installés sur les toits. Pour permettre aux ménages utilisant ce type d’installation d’augmenter leur taux d’autoconsommation et réduire davantage leur dépendance au réseau public de distribution, l’entreprise chinoise Bslbatt a mis au point le MicroBox 800. Conçu pour les panneaux photovoltaïques pour balcons, ce système de stockage d’énergie est composé d’une batterie et d’un onduleur bidirectionnel de 800 W.

Une capacité de stockage pouvant atteindre 8 kWh

À l’instar de certains systèmes de stockage proposés sur le marché, le MicroBox 800 peut être dimensionné en fonction des besoins d’un foyer. La capacité de stockage de sa batterie LiFePO4 est de 2 kWh et il est possible de l’augmenter en connectant jusqu’à trois modules Brick 2 de 2 kWh. En d’autres termes, elle peut atteindre 8 kWh. Ce qui est suffisant pour alimenter une maison durant les pannes de courant ou réduire sa dépendance au réseau public de distribution, selon Bslbatt. Pour information, en France, il n’est pas possible de vendre le surplus d’énergie produit par des panneaux photovoltaïques installés sur un balcon, dans la mesure où les travaux de pose doivent être effectués par un professionnel qualifié RGE. Pour éviter d’injecter gratuitement l’excédent d’électricité dans le réseau, il est donc indispensable d’installer une batterie bénéficiant d’une capacité de stockage plus ou moins élevée.

Un système de stockage utilisant la technologie Dual MPPT

Hormis sa capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 8 kWh, le MicroBox 800 se démarque par la technologie Dual MPPT. Cette dernière peut prendre en charge les tensions allant de 22 à 60 V et une puissance d’entrée de 2 000 W, et améliore grandement la collecte, ainsi que l’utilisation de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques. À noter que le suivi du point de puissance maximale (MPPT) permet d’ajuster le courant et la tension pour exploiter efficacement la puissance des dispositifs photovoltaïques. Concernant la technologie Dual MPPT utilisée par le système de stockage de Blsbatt, elle est capable de gérer de manière indépendante deux différentes chaînes de panneaux solaires et d’optimiser leur fonctionnement.

Un dispositif léger et facile à installer

Lors de la conception du MicroBox 800, l’entreprise Blsbatt s’est penchée aussi bien sur ses performances que sur sa taille et son poids. Grâce à ses dimensions de 46 × 24,9 × 25,4 cm et son boîtier certifié IP65, ce système de stockage d’énergie peut être installé dans un endroit relativement exigu, exposé ou non à des intempéries. Par ailleurs, son poids est de seulement de 25 kg et d’après la société chinoise, les travaux de pose peuvent être réalisés par une seule personne, en quelques minutes. Au niveau de la durée de vie, elle est estimée à plus de 6 000 cycles et le produit est couvert par une garantie de 10 ans. Plus d’informations ici. Si vous possédez des panneaux solaires de balcon, un tel système pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .