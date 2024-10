Strong Energy dévoile l’Alfred 10, une batterie résidentielle LiFePO4 de 24 kWh dédiée au solaire

Si vous ne le savez pas encore, Strong Energy est une entreprise allemande dont le siège se trouve à Cologne, en Allemagne de l’Ouest. Filiale de la société chinoise Skyworth, elle s’intéresse au marché de l’énergie depuis plusieurs années. Son nouveau produit, l’Alfred 10, est une solution de stockage énergétique domestique tout-en-un qui promet d’améliorer la façon dont nous tirons parti de l’énergie solaire photovoltaïque. Concrètement, il s’agit d’une batterie résidentielle de type lithium fer phosphate (LiFePO4) qui se décline dans des versions accusant une capacité nominale de 12 kWh à 24 kWh. À ce sujet, il est possible de coupler entre 5 et 10 modules de batterie, en fonction des besoins.

Une batterie compatible avec les installations solaires

À noter que le nouveau produit doit son nom à l’inventeur suédois Alfred Nobel, également à l’origine de la fameuse distinction « Prix Nobel ». L’Alfred 10 est compatible avec les installations photovoltaïques dont la tension maximale ne dépasse pas 1000 volts. En ce qui concerne sa puissance nominale, elle est de 10 kW. La fiche technique de la batterie fait état d’une puissance maximale de charge/décharge de 12,5 kW/11,3 kW pour le modèle de 12 kWh et de 15 kWh/11,3 kWh pour la variante de 24 kWh. On sait en outre que cette nouvelle solution de stockage d’énergie résidentielle de Strong Energy accuse une efficacité européenne de 97 %.

Un système pouvant faire office d’alimentation de secours

Étanche à l’eau et à la poussière, l’Alfred 10 peut être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il possède un indice d’étanchéité IP65. Pour le rendre plus utile, son fabricant l’a doté d’un mode d’alimentation de secours. Ce qui lui permet d’agir comme un onduleur, et d’assurer ainsi l’approvisionnement en électricité de la maison en cas de panne de courant. Le système comprend deux régulateurs MPP qui permettent de suivre le point de puissance maximale afin de maximiser l’efficacité énergétique et de garantir un fonctionnement optimal en toutes circonstances.

Prix et disponibilité de l’Alfred 10

La batterie Strong Energy Alfred 10 bénéficie d’une garantie de dix ans. L’onduleur qui accompagne le système, lui, est assorti d’une garantie de 5 ans. Il convient de souligner qu’avant sa présentation au récent salon IFA de Berlin, le produit avait été exposé à l’Intersolar de Munich en juin dernier. Il débarquera sur le marché allemand en octobre 2024. En attendant, il est d’ores et déjà possible de le précommander sur le site web de Strong Energy. Malheureusement, il n’existe aucune information sur le prix. Un porte-parole du fabricant allemand a toutefois promis une grande compétitivité dans un « marché concurrentiel ». Plus d’infos : strong-energy.eu. Êtes-vous équipés d’une batterie résidentielle à votre domicile, et qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .