Deye dévoile un nouvel onduleur hybride dédié au stockage d’énergie résidentiel et commercial

Deye est une entreprise technologique basée à Ningbo, en Chine. Fondée en 2007, elle propose un large choix d’onduleurs et de convertisseurs visant à faciliter l’adoption des énergies renouvelables au sein des ménages, mais aussi dans les secteurs commerciaux et industriels. Justement, la marque vient de procéder à la mise à jour de son catalogue en lançant une nouvelle série d’onduleurs hybrides triphasés à basse tension qui comprend cinq modèles. Ceux-ci arborent une conception extensible afin de s’adapter à diverses applications. Leur puissance nominale va de 14 kW à 20 kW, en fonction des versions. Idem pour les courants de charge et de décharge qui oscillent de 260 à 350 A.

Compatible avec l’énergie solaire

On sait aussi que le système est compatible avec des batteries de 40 V à 60 V. Cela en ferait une solution d’alimentation sûre pour les ménages et les entreprises. Du moins, c’est ce qu’a laissé entendre un porte-parole de la firme. Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un système de gestion de batterie (BMS). L’onduleur est compatible avec diverses sources. En plus de pouvoir être branché au réseau, il prend en charge l’énergie solaire et peut même gérer des groupes électrogènes. « Prenant en charge les dernières technologies solaires, l’onduleur dispose d’un courant d’entrée PV de 20 A + 20 A, s’adaptant à la nouvelle génération de modules photovoltaïques à courant élevé », a précisé Deye.

Une tension d’entrée jusqu’à 800 V

Outre ces caractéristiques plus intéressantes les unes que les autres, sachez que l’entrée photovoltaïque de ce nouveau produit du fabricant chinois possède une puissance maximale de 30 kW. Pour le rendre encore plus fonctionnel, Deye l’a doté de deux canaux MPPT qui supportent une tension allant de 160 V à 650 V, selon le modèle. Le système promet un rendement de 97,6 %, contre 99 % pour les modules MPPT. Sa tension d’entrée maximale est de 800 V.

Un accent sur le design

Le nouvel onduleur pèse 38 kg pour le modèle le plus léger et mesure 466 mm x 750 mm x 266 mm. Il est certifié IP65. Autant dire qu’il s’agit d’un dispositif électrique étanche à l’eau et à la poussière, ce qui devrait permettre de l’installer dans un environnement extérieur. Par ailleurs, l’appareil intègre un composant semi-conducteur MOSFET SiC pour des performances supérieures. Deye affirme avoir porté une grande attention sur le design. Le fabricant a notamment éliminé les vis à l’avant de l’onduleur. L’écran est protégé par un plexiglas, alors que la zone de câblage est munie d’un couvercle rabattable pour faciliter l’installation, l’utilisation et la maintenance. Plus d’infos : deyeinverter.com. Connaissez-vous l’importance d’un onduleur dans un système photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .