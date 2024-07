La batterie résidentielle IQ Battery 5P d’Enphase (5 kWh) est désormais disponible en France

Enphase est présente sur le marché des solutions de stockage énergétique résidentielles depuis plusieurs années. L’entreprise, basée à Fremont, en Californie, aux États-Unis, propose un large choix de produits pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Parmi eux, l’IQ Battery 5P est une nouvelle batterie domestique qui est à ce jour le modèle le plus puissant de son catalogue. Cette nouveauté est désormais disponible en France. Il s’agit d’un dispositif de stockage énergétique résidentiel compatible avec l’électricité du réseau et l’énergie solaire. Basé sur la chimie LFP (lithium fer phosphate), il accuse une capacité totale de 5 kWh et intègre six micro-onduleurs IQ8D-BAT totalisant une puissance de 3,84 kVA.

Fait intéressant, la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 60 kWh, en augmentant le nombre de batteries opérationnelles, lesquelles peuvent être montées en parallèle. « Grâce à ce nouveau produit, nos clients pourront stocker 5 kWh par unité, ce qui peut considérablement augmenter l’autoconsommation des propriétaires de systèmes solaires Enphase », a déclaré le fondateur de SARL Cathelot, Marvin Cathelot, qui est le distributeur des produits de la marque américaine sur le sol français. L’IQ Battery 5P a une puissance de sortie de pointe de 7,68 kW pendant 3 secondes et de 6,14 kW pendant 10 secondes.

#Enphase is enabling French homeowners to take control of their energy future, with its most powerful #homebattery to date – the IQ Battery 5P – now shipping in France! 🇫🇷

This modular 5 kWh design can be paired with IQ8 #Microinverters for reliable electricity whenever you need… pic.twitter.com/bR6WaxIokq

— Enphase Energy (@Enphase) July 3, 2024